Skupinu Euromedia nově povede František Mala. Firmu má posunout k větší digitalizaci | E15.cz

Dosavadní generální ředitel Euromedia Group Lukáš Novák se rozhodl na konci ledna 2021 odstoupit ze své funkce a naplno se věnovat vlastním podnikatelským aktivitám.

„Od mého nástupu do funkce v roce 2017 se nám společně za toto relativně krátké období povedlo vybudovat největšího hráče na českém knižním trhu, se silnou pozicí v nakladatelském, velkoobchodním i maloobchodním segmentu,“ říká Lukáš Novák.

Jeho nástupce František Mala se nové role ujme od 1. února. Z telekomunikačního sektoru s sebou přináší dlouholeté zkušenosti z oblastí financí, marketingu, prodeje a služeb zákazníkům, kterým se v posledních 20 letech věnoval ve společnostech T-Mobile Slovensko, T-Mobile Česko nebo Telekom Romania.

„Přejít do knižního byznysu je pro mě velká výzva, na kterou se těším. Oba světy ale mají jedno společné, a to je péče o zákazníka, která je pro mě prioritou. Z telekomunikací jsem také zvyklý na důraz na inovace, který chci přenést i do své nové role,“ popisuje Mala.

Skupina Euromedia patří mezi vedoucí hráče českého knižního trhu. Vlastní nakladatelské značky jako Knižní Klub, Ikar nebo Universum i síť knihkupectví Luxor. Skupinu vlastní investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta a společnost Czech Media Invest podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Křetínský je také spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web E15.cz.

Euromedia má za sebou hektický rok, kdy v důsledku koronavirové pandemii byla na několik měsíců uzavřená síť kamenných knihkupectví Luxor. COVID-19 zasáhl také do aktivit nakladatelství.