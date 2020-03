Menší nakladatelé odsunou nové knihy, pro některé může karanténa znamenat konec | E15.cz

Český knižní trh požádal premiéra Andreje Babiše o pomoc V úterý také velké knižní distribuce, kromě zmíněné Euromedie například Kosmas, Pemic Books či Dobrovský, zaslaly premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis. V něm ho podobně jako majitelé restaurací žádají o pomoc kvůli vyhlášené karanténě. „Jakkoliv se knižní trh nemůže rovnat jiným odvětvím průmyslu, společenské škody zhroucení trhu by se daly jen těžko vyčíslit. Dovolte, abychom v souladu s příslušnými ustanoveními mohli požádat o plnou náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními, a to dříve, než budou jejich následky likvidační,“ uvedli zástupci distribučních společností. Náhrady by v případě odsouhlasení vládou mířily právě k distributorům a knihkupcům, nikoliv nakladatelům.