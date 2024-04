Smíšená realita místo monitoru. Mezi hrami se neprosadila, průlom může zařídit svět práce

Místo monitoru brýle se smíšenou realitou: to není budoucnost, ale současnost, kterou naplno ukázaly brýle Apple Vision Pro. Nikoli hry a zábava, ale každodenní práce bude tím, co požene toto odvětví vpřed.

Hry, zábava, maximálně virtuální porady. Taková byla vize všech výrobců headsetů pro virtuální realitu při její reinkarnaci na konci minulého desetiletí. S odstupem času můžeme říci, že se výrobci když ne přímo spletli, tak alespoň ne zcela přesně odhadli to nejdůležitější v každém byznysovém plánu: cílovou skupinu. Ukazuje se, že místo hraní ve virtuální realitě budou headsety a různé brýle vyhovovat spíše pracovnímu nasazení.

Po Half-Life Alyx nastalo ticho

V roce 2020 vyšla hra Half-Life Alyx, která byla po právu vnímána jako onen „gamechanger“, který způsobí masivní zájem o virtuální realitu, a která se výrobcům headsetů postará o pohádkové prodeje a tržby. O kvalitách hry není pochyb, na největších webech si odnáší hodnocení přes 90 procent, na Steamu má 10/10. Jenže počet uživatelských recenzí je zhruba 76 tisíc, zatímco běžné hry, namátkou Cyberpunk, mají recenzí desetkrát více.

Half-Life Alyx jsem s virtuálním headsetem HTC Vive Pro dohrál, a i když mi několik věcí vadilo (nejvíce vlastně to nejpodstatnější – krkolomné souboje), užil jsem si to a VR prostředí se mi do paměti skutečně zarylo víc než běžná hra na monitoru.

Jenže od té doby nevznikla hra, která by se kvalitám Alyx byť jen přiblížila. Najděte jakýkoli žebříček nejlepších her pro virtuální realitu a na prvním místě bude Alyx, téměř čtyři roky stará hra.

Samozřejmě musím vzpomenout na český mega úspěch jménem Beat Saber, který se na rostoucí oblibě VR od roku 2018 podílí nemalou měrou. Ale neslibovali jsme si od virtuálního světa víc než „pouhé“ máchaní mečem? Hry jako MineCraft VR, No Man’s Sky, Iron Man VR či Skyrim VR stále nejsou tak skvělé, abychom virtuální realitě jisté neduhy odpustili.

Zkrátka než vyjde další herní pecka, bude se na současné VR headsety hráčů prášit a ti budou jen neochotně kupovat nové modely. Na trhu jsou spíše jednotky zajímavých herních headsetů, které jsou navíc často i dva roky staré.