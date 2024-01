Společnost Reddit byla při navýšení kapitálu v roce 2021 ohodnocena na zhruba deset miliard dolarů. Firma, kterou v roce 2005 založili vývojář Steve Huffman a podnikatel Alexis Ohania, získává peníze zejména z reklamy. Nabízí rovněž uživatelům prémiové členství za 5,99 dolaru měsíčně.

Reddit neveřejně oznámil regulátorům záměr vstoupit na burzu v prosinci 2021. Celý proces IPO hodlá společnost završit na konci března. Zdroje Reuters ale zároveň upozornily, že firma může v případe nepříznivých okolností od svého záměru upustit, stejně jako v minulosti.

V minulých letech sociální síť Reddit opakovaně posloužila drobným investorům, aby se jejím prostřednictvím zorganizovali a významně zahýbali kurzy akcií prodejce videoher Gamestop nebo řetězce kin AMC Entertainment Holdings. nyní se tak může ukázat, zda jsou uživatelé sítě ochotní investovat i do ní samotné.

Reddit je zatím ztrátový, což připisuje mimo jiné investicím do svého rozvoje. Podle prosincové zprávy serveru The Information by měly loňském příjmy firmy Reddit z reklamy překročit 800 milionů dolarů. To by odpovídalo meziročnímu nárůstu o více než 20 procent.

Akcie velkých firem působících v oblasti sociálních médií v uplynulém roce výrazně posilovaly. Například cena akcií firmy Meta Platforms, která je provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp, se za posledních 12 měsíců více než ztrojnásobila.