Vydavatelé zpráv a vlády, například právě ta australská, argumentují tím, že Facebook a Google nespravedlivě těží z příjmů z reklamy, když se na jejich platformách objevují odkazy na zpravodajské články. Meta propagaci zpravodajského a politického obsahu omezuje a tvrdí, že odkazy na zprávy nyní tvoří pouze zlomek obsahu.

Meta přestane v Austrálii a Spojených státech používat záložku na zobrazování zpráv, uvedla firma v prohlášení. „Nebudeme v těchto zemích uzavírat nové obchodní smlouvy na tradiční zpravodajský obsah a nebudeme nabízet nové produkty sítě Facebook určené speciálně pro vydavatele zpravodajství,“ dodala. Meta také připomněla, že loni záložku zrušila ve Velké Británii, Francii a Německu.

„Myšlenka, že jedna společnost může profitovat z investic ostatních, a to nejen z investic do kapitálu, ale i z investic do lidí, z investic do žurnalistiky, je nespravedlivá,“ řekl novinářům australský premiér Anthony Albanese. Jeho vláda se ohledně dalšího postupu poradí s ministerstvem financí a australským úřadem pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů ACCC.

Podle zákona z roku 2021 musí vláda země rozhodnout, zda určí zprostředkovatele, který stanoví poplatky společnosti Meta a případně jí uloží pokutu, pokud nebude spolupracovat. Většina smluv společnosti Meta s australskými médii byla uzavřena na tři roky a jejich platnost letos vyprší.

