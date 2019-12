All I Want For Christmas už Mariah Carey vynesla přes miliardu | E15.cz

Už jste ji nejspíš v minulých dnech slyšely. A pravděpodobně ne jednou. Na hudební scéně není moc známějších a omílanějších vánočních písní. All I Want For Christmas od americké zpěvačky Mariah Carey má jen na Spotify, kde slaví výročí deset let od nahrání na tuto platformu 605 milionů přehrání.

Tím si skladba vysloužila titul vůbec nejpopulárnější vánoční písně na této službě. Jen z příjmů z odměn od Spotify by zpěvačka v klidu vyžila.

Podle studie Broadband Deals, na niž upozornil web americké televize CNN, jí jen letos od listopadu za tuto píseň přistálo na kontě 600 tisíc dolarů. Britský magazín The Economist pak dříve odhadnul, že dosud zpěvačka za svůj vánoční šlágr inkasovala celkem 60 milionů dolarů, v přepočtu téměř 1,4 miliardy korun. Jde o poplatky za přehrání v rádiích, televizích na YouTube a na dalších rozličných kanálech.

Píseň se před pár dny vůbec poprvé za svůj 25letý život dostala do čela žebříčku Billboard Top 100. Dočkala se také nového klipu. A streamovací služba Amazon dokonce na svátky připravila dokument o tom, jak se to vlastně stalo, že se All I Want For Christmas tak chytla.