Startuje festival kosmických aktivit Czech Space Week | e15.cz

Česko se řadí mezi přední země v oblasti kosmického průmyslu a vědy. Podílí se na mezinárodních vesmírných misích, dodává součástky do raket a staví vlastní družice. V letošním roce navíc slaví 15 let členství v Evropské kosmické agentuře (ESA). „Při ohlédnutí zpět vidíme 5 násobný nárůst počtu firem, které přímo spolupracují s ESA, několikanásobný nárůst počtu dodavatelských firem a výrazně vyšší zájem výzkumných pracovišť. Novou kapitolu znamenalo zřízení podnikatelského inkubátoru ESA BIC, který do dneška podpořil přes 50 startupů, Jedná se přesně o ten druh průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, který se nám vyplácí podporovat,” říká ministr dopravy Martin Kupka.

Díky ESA BICu, který provozuje agentura CzechInvest, se podařilo podpořit řadu vysoce inovativních nápadů začínajících firem a také do Česka přilákat řadu zahraničních podnikatelů, kteří v tuzemsku založili vlastní společnost. Vzniklo tak více než 300 nových pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Navíc se rozšířilo portfolio produktů a služeb, které české firmy dodávají po celém světě - od podvodních habitatů přes zemědělské aplikace až po stratosférické balony a cubesaty. Prostor pro prezentaci úspěchů a dalších novinek těch nejlepších českých inkubovaných startupů v síti ESA BIC přinese tzv. ESA BIC Demo Day, který se koná na hlavní dvoudenní akci celého festivalu Czech Space Week s názvem Space2Business.

Průmyslový den Space2Business je již druhým rokem nedílnou součástí Czech Space Weeku. Zúčastní se jich stovky firem z Česka i zahraničí, které se zaměří na hledání, nebo další prohlubování vzájemné spolupráce v oblasti kosmického průmyslu. Akce se ponese v duchu mezinárodního networkingu, informačně nabitých panelových diskuzí i prezentací jednotlivých kosmických firem. Konference má navíc podporu ze strany všech klíčových asociací a organizací, které sdružují většinu kosmických firem v Česku.

„Je naprosto úžasné, že se nám povedlo dostat na palubu hráče, kteří dohromady skládají celý český kosmický průmysl. Nyní s námi spolupracuje Česká vesmírná aliance, Brno Space cluster, Moravský letecký klastr, GNSS Centre of Excellence a v neposlední řadě i Czech Rocket Society, která přivádí k vesmíru mladou generaci,” říká Tereza Kubicová, náměstkyně pro Technologický rozvoj ve společnosti CzechInvest a spoluzakladatelka festivalu Czech Space Week. Zapojena do programu je opět i Akademie věd ČR. Organizátoři festivalu tak reagují na přání firem, které po tomto kroku každoročně volají.

„Právě úzká spolupráce mezi průmyslem a vědci pomůže vytěžit potenciál českého kosmického průmyslu na maximum. Součástí Space2Business je proto samostatná panelová diskuze věnující se tomuto tématu a Akademie věd ČR chystá i své další vedlejší eventy,” doplňuje Tereza Kubicová.

Součástí konference Space2Business bude také prezentace novinek předních českých kosmických firem. Brněnská společnost TRL Space představí na festivalu posun v mezinárodní vesmírné misi LUGO, jejímž cílem má být odpovědět na nejasnosti ohledně stáří měsíční vulkanické aktivity, a zároveň jako první zmapovat jeskynní systémy na Měsíci. TRL Space má na starosti vedení celé mise a týmu, který zahrnuje 18 organizací, ale i významné vědce z výzkumných institucí v Jižní Koreji, USA, Itálii a Finsku. Nejenom za tímto účelem nabrala společnost v nedávné době řadu zahraničních talentů. „Díky těmto novým posílám, ale i díky unikátní kombinaci českého a zahraničního know-how, získává naše společnost široké spektrum kompetencí a dovedností, díky čemuž se zvýšila znalost pro integraci družic a vývoj nových kosmických technologií,” říká CEO TRL Space Petr Kapoun.

V neposlední řadě si na své přijdou i studenti. Součástí programu Space2Business bude také Space Job Fair - studentský veletrh, na kterém budou studentům firmy a instituce představovat konkrétní pracovní nabídky. Zájemci tak získají unikátní příležitost setkat se s manažery firem a domluvit si budoucí stáže nebo přímo zaměstnání. Připravena je pro ně také panelová diskuze Space for the New Generation, kde se dozví například to, jak náročné je získat během studia odborné znalosti a stát se profesionálem v oblasti kosmických technologií.

Festival přivítá také zástupce firem z energetického sektoru. Na panelu Space & energy for sustainability se dozví možnosti využití družicové telekomunikace, navigace a pozorování Země v energetice a v oblasti ekotechnologií pro udržitelný rozvoj.

O tom, že kosmický průmysl není určený jen pro muže, ale že i ženy mohou v tomto odvětví zazářit a ujmout se i vedoucích pozic návštěvníky přesvědčí tradiční akce Space4Women. Na akci vystoupí Kimberly Sofge, projektová manažerka mise LUGO ve společnosti TRL Space, Ludivine Leger, strukturální analytička z OHB Czechspace, Daniela Jovic, odbornice v oblasti prodeje a marketingu ve společnosti Spacemanic a Lucie Fojtová, projektová a programová manažerka z Hvězdárny a planetária Brno.

V rámci Czech Space Week proběhne také 10. ročník Českého uživatelského fóra Copernicus, které se zaměření a využití družicových snímků v nejrůznějších oborech, sledování klimatické změny, ale i na přístup k datům a nové výpočetní platformy. Hlavním organizátorem je CENIA ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Hvězdárnou a planetáriem v Brně.

Hlavními partnery letošního ročníku Czech Space Week se staly přední společnosti podnikající v kosmickém průmyslu, které se postaraly o mezinárodní renomé České republiky v tomto odvětví. Jedná se o společnosti: ATC Space, OHB Czechspace, Honeywell International, Czech Space Alliance a TRL Space Systems jako generální partner. Dalšími partnery jsou společnosti: Advacam, Stratosyst, Huld, VZLÚ, aBrno Space Cluster. Hlavním mediálním partnerem akce je deník e15.

Akci pořádá Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest, Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy - Planetum a dalšími partnery. Generálním partnerem akce se opět stala brněnská společnost TRL Space Systems.