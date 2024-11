Startupy potřebují dobré politické prostředí. Rozhýbáme to tady, říká Roček z Presto Ventures

Nový fond Presto Tech Horizons z dílny kapitálové společnosti Presto Ventures a skupinou CSG nedávno oznámil první tři investice. Všechny směřují do umělé inteligence. Jaké další startupy podpoříte?

Hodláme se soustředit hlavně na kategorie cyber security, aerospace, AI, nové materiály, ale třeba i biotechnologie. Jsou to všechno oblasti, které považujeme za důležité nejenom pro obranu, ale i pro další rozvoj a ekonomický potenciál jak Česka, tak celé Evropské unie. Chceme pomoci mladým podnikatelům s rozjezdem v těch nejsložitějších oblastech, které dnes na trhu jsou.

Oznámíte letos další investice?

Rozjednaných investic máme několik. Myslím, že ještě letos nějaké oznámíme. Otázka je, jak rychle bude probíhat due diligence, tedy prověřování oněch startupů. Jedná se také o zvládnutí novinky, kterou jsme dosud v investičním procesu neměli: vývoz citlivých technologií v oblastech defence a cyber security mezi Spojenými státy a Evropou, v rámci zemí NATO, a také Izraelem. Není to jednoduché. Potřebujeme posoudit všechny právní aspekty, abychom měli jistotu, že z případného prodeje těchto technologií budou naši investoři benefitovat. Je to náročné téma, s nímž nám hodně pomáhá CSG se svojí obrovskou zásobou zkušeností.

Proč je dnešní doba vhodná na investice do startupů a jaký vývoj tohoto trhu očekáváte v nejbližších letech?

Odborná zpráva, kterou si Evropská komise objednala u bývalého italského premiéra a někdejšího šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho, naprosto jednoznačně ukazuje, že EU zaostává v hlavních technologických proudech nejenom za Amerikou, ale i za Čínou. Evropa je obrovsky pozadu. Myslím, že příštích deset až patnáct let nás čeká tlak na to, abychom se pohnuli a opět začali inovovat. Nutné je, aby znovu vznikla technologická báze. A startupy jsou nejlepší způsob, jak inovace nastartovat.

Co se týče investic do obrany a bezpečnosti, inspirovalo vás například Estonsko, kde se tamní startupová scéna zabývá právě i obranným průmyslem?

Cestuji tam velmi rád nejenom kvůli obrannému průmyslu. Se startupy jsou Estonci ze zemí střední a východní Evropy nejdále. Mají neuvěřitelně rozvinutý celý systém podpory a přenášení poznatků z vývoje a výzkumu do praktického využití a výroby. Rádi bychom se poučili z jejich zkušeností. Proto zahajuje činnost Česká startupová asociace, která bude mít za úkol aktivně zlepšovat nejen startupové, ale obecně celé podnikatelské prostředí v Česku. Pomůže politikům nasměrovat úsilí tím správným směrem.

Lze nasazení, které mají Estonci, srovnat s českými startupy?

Estonsko vnímá ohrožení mnohem intenzivněji než my, s Ruskem přímo sousedí. Tato pobaltská země opravdu tlačí na to, aby military startupy vznikaly. I proto tam jezdíme, abychom věděli, jak celou situaci vnímají. Na druhé straně Estonsko nemá více než stoletou technologickou tradici, tak jako Česko. Proto považuji tamní startupovou scénu za šťastnou náhodu a dílo dobrého politického prostředí a ochoty politiků vycházet vstříc potřebám nově vznikajících firem.

Česká republika má přitom mnohem větší předpoklady pro to, aby měla silné podhoubí pro vznik startupů. Máme také velmi dobré vysoké technické školství. A spoustu velmi chytrých lidí. Tam musíme nasměrovat energii. To je důvod, proč chceme přes Českou startupovou asociaci komunikovat důležitost nadaných začínajících podnikatelů.

Nový fond Presto Tech Horizons, který jste založili s CSG, hodlá částkou 150 milionů eur podpořit slibné technologické projekty ze zemí NATO a spojenců, v hledáčku jich máte desítky. Lze odhadnout, kolik těchto startupů bude z Česka a kolik ze zahraničí?

Nikoho nediskriminujeme podle národnosti nebo státu. U řady startupů je navíc těžké říct, z jaké země vlastně jsou. Někde jsou zaregistrované, jinde sídlí nebo mají vývoj či programátory. Nás by samozřejmě extrémně těšilo, kdyby vývoj a výzkum probíhal v Česku a tvořila se u nás přidaná hodnota. I proto se hodláme přihlásit do programu Národní rozvojové banky, který se týká transferu startupů z Gruzie, Moldavska a Ukrajiny do České republiky. Pracujeme na tom, abychom to tady rozhýbali.

Spojení Presto Ventures s CSG bylo médii hodnoceno jako překvapivé. Hlavním důvodem bylo to, že vás láká oblast obrany a bezpečnosti?

Pro nás to překvapivé nebylo. CSG směřovala ke startupům už delší dobu a nás zase zajímala oblast obrany a bezpečnosti. Potkali jsme se ve správnou chvíli a v řádu měsíců partnerství domluvili.

Na co se startupy v současnosti zaměřují? Jsou to spíš programové aplikace, nebo hardwarové produkty?

Hardwarových startupů je hodně, odhaduji, že tvoří 85 procent toho, co je na trhu. Ale ne vždy přinášejí skutečnou hodnotu. Byli bychom rádi, aby vznikali i softwarové projekty. Ideální je pro nás kombinace chytrého hardwarového a chytrého softwarového řešení. Jako příklad uvedu drony, které se dokážou samy navigovat, ovládat, komunikovat, tvořit hejna a podobně.

O dronech se teď hodně hovoří.

Osobně si nemyslím, že státy budou drony kupovat do zásoby a ty, které to neudělají, prohloupí. Budoucnost vidím v investicích do výrobních linek, které drony podle aktuálních specifikací a v požadovaném množství sestaví. Zkrátka se do bezpilotního prostředku vloží mozek, do něhož se nahraje poslední verze softwaru. A linky budou schopny denně vyrábět desítky nebo stovky dronů připravených na situaci, která v dané chvíli bude.

Může se to týkat i Česka?

Kdo jiný, než jeden z největších evropských autolandů, by měl být schopný konvertovat výrobní linky na něco nového.

Napadne vás další vize, jak se bude oblast nových technologií rozvíjet?

To, co nás momentálně opravdu hodně zajímá, je, jak se na novém digitálním bojišti i v běžných situacích ubránit rušení různých signálů, případně vysílání matoucích signálů. To je nyní velké téma. Obecně se zajímáme o cokoliv, co povede k lepší komunikaci.