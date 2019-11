Google Stadia: Změní internetový obr svět streamovaní her? | E15.cz

Videoherní průmysl k tomu směřoval poslední dekádu, i déle – zapnout počítač, televizi nebo i jen telefon a okamžitě se nechat kdykoli a kdekoli pohltit nejnovější zajímavou hrou. To vše bez nutnosti výkonného přístroje a instalace. Herní společnosti se o takovou službu pokusily už několikrát, pokaždé však bez úspěchu. Start služby Google Stadia tak znamená vstup jedné z největších firem světa do byznysu, který ještě nikdo neovládl.

Zahájením ostrého provozu se Googlu podařilo předstihnout svoji konkurenci v podobě projektu xCloud od Microsoftu i GeForce Now, kterou vyvíjí výrobce grafických karet NVIDIA. Obě alternativy jsou ještě v nehotové betaverzi.

Všechny služby fungují na stejném principu. Hry běží spuštěné ve zvláštních datových centrech s obrovským výpočetním výkonem, která zvládnou obsloužit všechny zákazníky. K těm se prostřednictvím streamování dostává už jen obraz, podobně jako když si uživatel spustí video na YouTube, seriál na Netflixu nebo sleduje internetovou televizi. Naopak směrem do centra putují povely z ovladače, servery je v rámci milisekund zaznamenají, zpracují a hráči zobrazí výsledek.

Podmínkou je kvalitní a stabilní internetové připojení. Google pro Stadii požaduje rychlost alespoň 10 megabitů za sekundu, tehdy by služba měla tituly zobrazovat v HD rozlišení. Na nejvyšší možnou kvalitu je už potřeba 35 megabitů za sekundu. Počítat se rovněž musí s prodlevou mezi vykonáním akce a jejím provedením. Té se docela zbavit nelze.

Právě jen pozvolný rozvoj infrastruktury a nedostatečná kvalita internetového připojení způsobily, že předešlé služby povětšinou zkrachovaly. Pro jejich provozovatele šlo vždy o rizikovou investici s nejistým výhledem.

Za první seriózní pokus se všeobecně považuje dvojice produktů OnLive a Gaikai. Ty si přibližně před deseti lety navzájem na čas konkurovaly. Doba na ně ovšem nebyla připravena a oba pokusy skončily podobně – většinu technologií odkoupila Sony, která na jejich základě postupně vybudovala jednu z mála opravdu fungujících služeb PlayStation Now.

Japonská firma umožňuje na svou současnou herní konzoli PlayStation 4 nebo PC za pravidelné měsíční předplatné streamovat výběr aktuálních her. Hlavním přínosem služby je nicméně okamžitý přístup ke knihovně titulů, které vyšly ještě na starší generace konzolí, bez nutnosti je shánět po bazarech. Sony ale službu nabízí jen omezeně, Češi a Slováci mají i několik let po spuštění smůlu.

Slibně po čas vypadala také služba NVIDIA Grid, z níž vychází chystané GeForce Now. Grid byl dostupný pro rodinu zařízení NVIDIA Shield, kam patřil tablet a multimediální zařízení Shield TV. Firma k nim přišla i s vlastním herním ovladačem. Nabídka her byla ale obecně slabá a nároky na připojení příliš vysoké.

Do tohoto světa vstoupil 19. listopadu Google se službou Stadia. Jeho motivace je vcelku logická. Chce si ukousnout vlastní část z přibližně 140 miliard dolarů, které se každoročně v herním světě protočí. Doposud měl gigant z Mountain View pouze podíly z nákupů a pozdějších mikrotransakcí na obchodu Google Play, jímž jsou vybaveny telefony s operačním systémem Android.

Stadia začíná prozatím ve 14 zemích, dle očekávání se jedná o státy Severní Ameriky, z Evropy pak Velkou Británii, Německo, Francii, Benelux či Skandinávii. Česká republika chybí. Nové trhy mají přijít v roce 2020.

Služba vychází na 130 dolarů, tedy 3 tisíce korun. Ty zákazníkovi pořídí gamepad a streamovací zařízení Google Chromecast Ultra pro hraní na televizoru. V ceně jsou rovněž tři měsíce předplatného, po jejich uplynutí je pro přístup k dostupným hrám třeba platit 10 dolarů měsíčně. Ty největší tituly jako western Red Dead Redemption 2 si zájemci ovšem budou muset stále kupovat zvlášť.

V příštím roce se objeví bezplatná verze, která umožní si jednorázově zakoupit konkrétní hru a spustit ji jednoduše ve webovém prohlížeči Google Chrome, po případné investici opět na televizi, na cestách mohou hrát také majitelé smartphonů Google Pixel.

První recenze hovoří o zatím nejlepší streamovací službě v nabídce, neduhy však podle nich jednoznačně převažují nad pozitivy. Zahraniční novináři kritizují nedostatečnou obrazovou kvalitu oproti tradičním platformám, množství poplatků nebo malý výběr her. Je jich 22, povětšinou postarších, do dalšího roku jich Google slibuje 44.

„Neexistuje žádný důvod, proč by si teď měl kdokoliv Stadii předplácet,“ píše autor serveru The Verge Sean Hollister. „Google se o to postaral, částečně neuspokojivým startem a částečně modelem zpoplatnění, který vás nutí platit třikrát (za hardware, za službu, za hry) jen proto, abyste byli mezi prvními majiteli.“

Tvůrci také původně na Stadii lákali několika až neuvěřitelnými sliby. Sledujete ukázku na hru, která se vám líbí? Stačí jediný klik a jste bez otálení v ní. Nedaří se vám určitá pasáž nebo hádanka? Jen pošlete odkaz šikovnějšímu kamarádovi a on vám může třeba z druhého konce světa pomoci. To všechno musí ještě Google dodat.

„Na mnoho původních funkcí jako integrace Google Assistenta, se pořád čeká. A s větším množstvím her, které Google slíbil, než které jsou aktuálně dostupné, s pochybnou kvalitou streamování ve 4K rozlišení a s bezplatnou verzí, která má přijít příští rok, existuje nyní ke koupi služby Stadia jen velmi málo důvodů,“ uzavírá příznačně své hodnocení herní server IGN.