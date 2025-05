Synology na Computexu ukazuje budoucnost správy dat

Společnost Synology předvádí na Computexu svoje nejžhavější novinky. A je toho docela dost. Computex patří nejzajímavější technologické události roku a my jsme na něm nemohli ani letos chybět. Tentokrát se podíváme na to, co všechno během něj představuje společnost Synology, která se specializuje na správu dat.

Jaké novinky Synology představuje? Aktivní úložiště PAS7700 - nová vlajková loď v oblasti podnikových úložišť

Cloudový systém C2 Surveillance - cloudový systém pro správu videa se špičkovou škálovatelností

ChatPlus a Synology Meet - Synology rozšiřuje své působení i do týmové komunikace a videokonferencí

BeeStation Plus - soukromý cloud s 8TB úložištěm

Aktivní úložiště PAS7700

PAS7700 je aktivní úložné řešení s využitím NVMe all-flash, které se zvládne zaručit nepřetržitou podporu všech kritických úloh, které potřebuješ udržet při životě za všech okolností. „PAS7700 je vyvrcholením 25 let inženýrských zkušeností společnosti Synology v oblasti správy a ukládání dat,“ popisuje novinku Kenneth Hsu, ředitel systémové skupiny společnosti Synology.

Integruje dva řadiče a 48 pozic pro disky NVMe SSD. Může se taky škálovat až na 1,65 PB hrubé kapacity se 7 dalšími rozšiřujícími jednotkami. Paměť se dá rozšířit až na 2048GB a k tomu se PAS7700 pyšní podporou vysokorychlostních sítí 100GbE, díky čemuž nabízí špičkový výkon v kombinaci s dostupností a škálovatelností, které naplní potřeby podnikových úložišť.

S architekturou aktivního duálního řadiče si můžeš být jistý, že PAS7700 zajistí nepřetržitý provoz ve všech vrstvách od médií přes systém až po síť. Součástí je taky vestavěná ochrana 3-2-1-1 zajišťující integritu dat. Díky kombinaci vysokého výkonu a podpory aplikací Synology potom trojnásobně navyšuje možný počet současně pracujících uživatelů.

PAS7700 dorazí na trh během druhé poloviny roku 2025.

Videodohled C2 Surveillance

Další novinkou Synology je úplně nové řešení videodohledu jako služby. To je navržené tak, aby nabízelo bezserverový cloudový monitoring, který je zároveň škálovatelný pro víc lokalit. „Naším cílem bylo vždy vybudovat komplexní dohledový ekosystém, který našim zákazníkům umožní bezproblémovou integraci a správu. Díky přidání systému C2 Surveillance mají nyní zákazníci možnost nasadit svá dohledová řešení zcela lokálně nebo v cloudu, v závislosti na svých jedinečných požadavcích,“ popisuje C2 Surveillance Josh Lin, ředitel divize Surveillance Group společnosti Synology.

C2 Surveillance cílí především na to, aby bylo jednoduché nasadit a spravovat dohledové systémy. Klíčem k tomu má být podle Synology především jednoduché nastavení, které je možné zvládnout za pár minut i na mobilních zařízeních. Zároveň se dají snadno nakonfigurovat i pokročilejší detekční úlohy, o které se stará AI. Architektura systému se zaměřuje na to, aby nahrávání bez přerušení pokračovalo i v případě, že by došlo třeba k výpadku sítě.

BeeStation Plus

Datové úložiště BeeStation Plus je jednoduché plug and play úložiště dat,které tvojí domácnosti přiblíží možnosti cloudu. S kapacitou 8TB se na něj vejde všechno, co potřebuješ a díky zvýšenému výkonu oproti předchůdcům všechno nahrávání dat vyřešíš výrazně rychleji. BeeStation Plus navíc bude tvoje data třeba z telefonu nebo počítače zálohovat automatickya nemusíš se tak o nic starat.

Využít ho můžeš taky třeba jako tvoji vlastní knihovnu pro streamování jakýchkoliv médií, která si usmyslíš. Samozřejmostí je i zabezpečení uložených dat, které kombinuje obnovovací body a možnost předplatit si i cloudové zálohování BeeProtect. BeeStation je dostupný už teď u výrobce a jeho obchodních partnerů.