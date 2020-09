Digitální daň: Firmy už našly způsoby, jak si vyšší náklady vynahradí | E15.cz

Krok Applu přichází v reakci na rozhodnutí Británie, Francie, Itálie, Turecka či dalších států zavést daň z digitálních služeb, což technologické giganty donutí odvádět vyšší částky. Apple ale rovněž uvedl, že část cenové úpravy je kvůli změnám v dani z přidané hodnoty (DPH).

„Když se změní daně nebo směnné kurzy, musíme někdy aktualizovat ceny, které uplatňujeme v souvislosti s naším obchodem App Store,“ sdělil Apple. Firma poplatky upraví v Německu kvůli změnám DPH a kvůli novým daním z digitálních služeb ve Francii, Itálii a Británii. Ceny v App Store se v těchto zemích nezmění, sdělil Apple.

Ceny aplikací a nákupů v aplikacích v obchodě App Store se ale zvýší kvůli daňovým změnám v Chile, Mexiku, Saúdské Arábii a Turecku. Nic dalšího k tomu Apple na dotaz CNBC nesdělil.

Daň z digitálních služeb je téma, které proti sobě postavilo Spojené státy na jedné straně a řadu zemí světa na straně druhé. Právě z USA jsou totiž velké technologické podniky, kterých se zdanění týká. Bílý dům je přesvědčen, že zavádění takových daní je nespravedlivé a diskriminační vůči americkým firmám.

Americká vláda se už nějakou dobu snaží s ostatními zeměmi hledat způsob, jak vyřešit rozdílný pohled na tuto problematiku. Washington se ale v létě rozhodl v dalších rozhovorech nepokračovat a zpochybnil, zda je vůbec možné dosáhnout dohody před koncem roku. V listopadu navíc čekají Spojené státy prezidentské volby.

O digitální dani uvažuje i Česká republika. Koaliční rada se v červnu shodla na pětiprocentní místo původně plánované sedmiprocentní sazby daně. Platit by měla od příštího roku a vztahovat se má na internetové firmy v Česku s globálním obratem nad 750 milionů eur (téměř 20 miliard korun), které budou mít v České republice roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun.

Apple není zdaleka jedinou firmou, která se vyšší náklady v souvislosti s novými daněmi rozhodla přenést na někoho jiného. Další americká firma Google před pár dny zadavatelům reklamy oznámila, že od 1. listopadu tohoto roku bude na fakturách připočítávat dvouprocentní poplatek v souvislosti s daní z digitálních služeb v Británii. Týkat se to bude těch reklam, které jsou určeny britskému publiku.

„Důvodem tohoto poplatku je nová daň z digitálních služeb v té zemi,“ sdělil Google zadavatelům reklamy. Firma uvedla, že poplatky pro službu Google Ads aktualizuje k 1. listopadu tak, aby odrážely novou digitální daň v Británii a Rakousku.

Podobně americký internetový prodejce Amazon v srpnu oznámil, že zvyšuje poplatky prodejcům v reakci na schválení digitální daně v Británii.

„Ty změny cen mě nepřekvapují,“ poznamenal analytik společnosti Fitch Solutions Dexter Thillien. „Neexistuje nic, co by v tom technologickým firmám zabránilo, i když to pro jejich image nevypadá dobře,“ řekl. Dodal, že „toto není ani tak otázka daní, jako spíš konkurence, protože koncoví uživatelé, ať už jsou to programátoři, prodejci a další, budou tyto služby potřebovat, a nakonec tu daň zaplatí“.