Schillerová: Český zákon o digitální dani odvetu USA nevyvolá | E15.cz

Země Evropské unie by měly více tlačit na celosvětovou dohodu o zdanění digitální ekonomiky v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Po jednání ministrů financí zemí EU to řekla česká ministryně Alena Schillerová. Podle jejího chorvatského kolegy Zdravka Mariče, jehož země nyní unii předsedá, očekávají evropské státy kompromisní návrh v OECD do konce letošního roku.