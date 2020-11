Twitter kopíruje Instagram i Snapchat a přidává novou funkci | E15.cz

Fleets, jak se novinka jmenuje vydrží na síti pouze 24 hodin, poté zmizí, oznámila společnost. Společnosti ji již testovala v Brazílii, Indii či Jižní Koreji. Sdílet tímto způsobem půjde text, reakce na tweety, fotky či videa. Jednotlivé fleety pak budou umístěny v horní části aplikace. Viditelnost bude záviset na nastavení profilu.

Funkce bude všem uživatelům k dispozici v následujících dnech, a to pro mobilní verze na iOS i Androidu. Odpovědi na jednotlivé fleety pak přijdou dotyčnému přímo do zpráv, narozdíl od veřejných odpovědí pod tweety.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH