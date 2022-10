Týden inovací 2022: V Praze se představily technologické firmy | E15.cz

Přístroj, co dokáže uprostřed pouště vyrobit vodu ze vzduchu. Zařízení, jež obohacuje sledování filmů o vůně nebo unikátní ekologická farma, která k pěstování zeleniny nepotřebuje žádné chemické postřiky. I takové vynálezy nabídl Týden inovací 2022 , největší tuzemský veletrh moderních technologií, který odstartoval v pondělí v Cubex Centru Praha a potrvá zde i na mnoha dalších místech po celé České republice až do 17. října.

Jenom v Praze se na letošním Týdnu inovací představilo přes čtyřicet tuzemských a zahraničních technologických projektů. Velkou pozornost vzbudil například systém MAGDA, za nímž stojí vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) Fakulty strojní ČVUT a z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Jedná se o zařízení, které dokáže i v nouzových podmínkách vyrobit ze vzduchu až deset litrů vody za den.

„MAGDA reaguje na úspěch našeho předchozího systému S.A.W.E.R., jenž loni slavil úspěch na Světové výstavě v Dubaji. Chtěli jsme vyvinout podobné zařízení, které ale bude menší, aby ho bylo možné rychle převézt běžným autem,“ vysvětluje vědecko-výzkumný pracovník UCEEB Nikola Pokorný.

Zařízení by mělo sloužit například jako nouzový zdroj pitné vody při humanitárních katastrofách nebo ve válečných konfliktech, kdy jsou ostatní vodní zdroje kontaminované. Primární cílovou skupinou je tedy armáda a ostatní státní složky, jež při podobných situacích zasahují. Přestože je stroj částečně napájen polem fotovoltaických panelů, dokáže díky záložním bateriím fungovat, i když slunce nesvítí. Lze ho také zapojit přímo do elektrické sítě.

„Cena zařízení se pohybuje od 400 do 800 tisíc korun, ale to se bavíme o prototypu. Při sériové výrobě bychom se dostali možná až na dvě třetiny této částky,“ tvrdí Pokorný. Licence na MAGDU zatím prodaná není, koupit si ji může kdokoliv. „Pořád jednáme s různými firmami, je to ale běh na dlouhou trať,“ prozrazuje Pokorný.

Dalším zajímavým projektem, který se představil na pražském veletrhu byla česká společnost Future Farming. Ta staví uhlíkově neutrální farmy, které nepotřebují k pěstování salátů žádné chemikálie. „Je to takový uzavřený ekosystém. Máme v kádích ryby - pstruhy duhové a sumečky africké. Ti kálí do vody, která je trubkami vedena k rostlinám a posléze se vrací zpátky. Tím pádem se saláty hnojí a zároveň čistí vodu těm rybkám. Jediný vstup je rybí krmivo, které si sami vyrábíme. Skládá se hlavně z hmyzí složky a masokostní moučky,“ popisuje Martin Mlčoch z Future Farming.

Firma byla založena v roce 2018 podnikateli Michalem Fojtíkem a Martinem Luňákem. V současné době provozuje čtyři farmy v Česku a jednu na Slovensku. Zároveň plánuje nadále růst. Současné vysoké ceny pohonných hmot na ni příliš nedopadají, protože své potraviny prodává lokálně. V loňském roce dokonce poprvé skončila v zisku.

„Naší cílovkou jsou spíše malí odběratelé - hotely, restaurace, salaterie. Zatím bychom nezvládli uspokojit poptávku velkých supermarketů, v budoucnu nás ale určitě najdete i tam,“ slibuje Mlčoch. „Jsme rovněž schopni potenciálním zájemcům postavit farmu na klíč,“ doplňuje.

Návštěvníky Týdne inovací zaujal ještě třeba izraelský startup iRomaScents. Ten vyvinul zařízení, které obohacuje sledování filmů, hraní videoher či online nákupy o vůně. „Lidé mohli až dosud při domácí zábavě používat jen zrak a sluch, díky našemu vynálezu budou moci zapojit také čich,“ říká zakladatel a výkonný ředitel iRomaScents Avner Gal, jenž před několika dny poskytl o svém vynálezu obsáhlý rozhovor deníku E15.

Mezinárodní agentura B&T agency zase na akci představila aplikaci, jež dokáže převádět myšlenky do animovaného obrázku. Stačí do počítače zadat libovolná slova a aplikace podle nich sama nakreslí obrázek. „Může to sloužit jako nástroj pro profesionální animátory, ale rovněž při jakékoliv kreativní práci, když si potřebujete zaznamenat váš nápad. Obraz toho řekne víc než tisíc slov,“ podotýká šéf B&T agency Jeremie Bertolino.

Svět ještě nekončí

Mottem letošního Týdne inovací je „Svět ještě nekončí!“ Organizátoři akce se tím snaží vyjádřit své přesvědčení, že právě moderní technologie a kreativní řešení problémů nám mohou pomoci překonat současné negativní jevy ve světě, jako je válka na Ukrajině, pandemie koronaviru či energetická krize.

Tomu odpovídala také úvodní panelová diskuze, které se zúčastnili například ekonom Tomáš Sedláček, spoluzakladatel globálně úspěšné aplikace Shazam Dhiraj Mukherjee, produktový ředitel společnosti Visa František Jungr nebo izraelská bezpečnostní expertka Anat Hochbergová-Maromová. Řečníci se shodli, že lidé ani podniky by neměli mít strach z budoucnosti. Válečný konflikt na Ukrajině povede západní státy ke spolupráci a sdílení inovací.

Ve stejném duchu řečníci okomentovali probíhající zelenou transformaci evropské ekonomiky. „Češi nejsou příliš dobří v provádění reforem. Zato jsme dobří v revolucích. Ať už to byla sametová revoluce, poklidné rozdělení Československa, vstup do Evropské unie nebo přechod ze socialismu ke kapitalismu, to vše jsme zvládli výborně,“ uvedl Sedláček. „Pokud tedy budeme i k zelené transformaci přistupovat jako k revoluci a nikoliv jako k reformě stávajícího systému, můžeme uspět,“ dodal ekonom.

Podle Jungra by to však měly vždy být velké korporace, kdo bude ve společenských změnách vytyčovat cestu a jít příkladem ostatním. „Protože korporace mají dost peněz na to, aby mohli inovace vést,“ myslí si Jungr.