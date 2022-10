Umožníme lidem očichávat filmy, tvrdí izraelský vynálezce Avner Gal | E15.cz

Čím se zabývá váš startup iRomaScents, který budete za několik dní prezentovat v Česku?

Vyvinuli jsme zařízení, které obohacuje sledování filmů, hraní videoher nebo nakupování přes internet o vůně. Lidé mohli až dosud při domácí zábavě používat jen zrak a sluch, díky našemu vynálezu budou moci zapojit také čich. Čich je velice důležitý smysl, který pracuje 24 hodin denně. Nemusíte otevírat oči nebo se něčeho dotýkat, aby fungoval. Přesto mu často nevěnujeme velkou pozornost. To bychom rádi změnili.

Je to i velmi praktické. Představte si, že si jdete do kamenného obchodu koupit deodorant nebo vodu po holení. Pro většinu zákazníků je téměř nemožné vybrat si ze stovek nabízených produktů ten, který je pro ně nejvhodnější. Místo toho mohou zůstat doma. Zadají si do počítače své osobní preference a umělá inteligence jim doporučí, co by si měli koupit a kde. Pak jen stisknou tlačítko na našem zařízení a mohou si vybraný deodorant i očichat. Pokud stále nejsou spokojeni, systém jim doporučí další alternativy. Nakupování se tak stane daleko praktičtějším a příjemnějším zážitkem.

Kolik vaše zařízení stojí a kde všude ho plánujete prodávat?

Cena začíná na pěti stech dolarech (asi 12 500 korun - pozn. red.), hodně se ale liší podle toho, zda si ho chcete koupit domů jen pro sebe a svou rodinu, nebo jestli si ho pořídí například provozovatel kina, muzea či nákupního centra. To je zároveň odpověď na vaši druhou otázku. Představuji si, že naše zařízení bude v budoucnu nainstalované v každé domácnosti, v každém kině, škole nebo obchodě, zkrátka všude ve světě. Pevně věřím, že se stane nedílnou součástí lidských životů.

To je docela odvážná vize.

Před padesáti lety by také nikdo nevěřil, že každý člověk bude jednou potřebovat svůj osobní počítač. Kromě toho, už teď dostáváme na náš produkt úžasnou zpětnou vazbu. Jsou i vědecké studie, které dokazují, že vůně okolí ovlivňuje lidské chování. Když vám například interiér automobilu hezky voní, tím spíš si ho koupíte. To samé platí třeba o hotelových pokojích. Mimochodem nápad na zapojení čichu do sledování filmů není vůbec nový. První pokusy v tomto ohledu proběhly už před bezmála sto lety, tehdy se to ale z technických důvodů nepodařilo.

Máte i v současné době nějakou konkurenci?

Existují další startupy, které pracují na podobných technologiích. Vím však pouze o jedné čínské společnosti, která se soustředí na to samé co my, tedy na využití vůní při online nakupování a v zábavním průmyslu. Jejich zařízení ale produkuje jen asi osm různých druhů vůní, zatímco to naše jich má 45.

Projevily už o vaše zařízení zájem nějaké velké zábavní společnosti typu Disney nebo Netflix?

Ano. Nebudu uvádět o koho se jedná, ale již teď jednáme s několika lidmi a firmami.

A kdy odhadujete, že bude běžně dostupné na trhu?

Vstup na trh plánujeme na začátek příštího roku. Zařízení bude pravděpodobně nejdřív dostupné v obchodech, k použití doma. Součástí kin se stane až později. Řekl bych tak ve druhé polovině roku 2023.

Pracujete aktuálně i na nějakých dalších projektech?

Čas od času mě oslovují lidé z technologického odvětví, abych jim s něčím poradil nebo vypomohl. Nicméně 99 procent mého času momentálně zabírá práce pro iRomaScents a věřte mi, že se rozhodně nenudím.

Řadu let jste působil v izraelském námořnictvu. Co vás vedlo k tomu, že jste to vyměnil za soukromé podnikání?

Sloužil jsem u námořnictva skoro čtvrtstoletí a myslím, že jsem mu dal všechno, co jsem mohl. Nelituji jediné vteřiny, které jsem tam strávil. Na druhé straně jsem pyšný i na druhou část svého života v soukromém sektoru. Člověk by měl dělat jen to, co ho baví. Já jsem svůj život zasvětil vědě a vynalézání věcí, protože chci především pomáhat lidem.

Jak mohou technologie pomoci lidem v současné nelehké ekonomické situaci ve světě?

Dovolím si začít trochu oklikou. Není to poprvé ani naposledy, co svět čelí nějaké krizi. Řekl bych, že tu současnou si však lidé zavinili sami, svým chováním. Začali jsme být příliš chamtiví. Každý ve světě byznysu dnes mluví o jednorožcích. Každý chce hned vydělávat miliardy. To vede k tomu, že firmy vstupují na trh dříve, než jsou na to připravené a rostou rychleji, než je to zdravé. Pak stačí jediný maličký zádrhel a najednou jsou v krizi. Ředitelé těchto firem se pak v médiích chlubí, jak udělali správné rozhodnutí, když propustili třetinu pracovních sil. Moje otázka zní - proč jste ty lidi vůbec přijímali, jestliže dokážete fungovat bez nich? Já jsem nikdy žádného svého zaměstnance pro nadbytečnost nevyhodil.

Co se týká technologií, jejich základním úkolem je usnadňovat lidské životy. Většinou se tak děje. Například během nedávné pandemie technologie doslova zachránily svět. Vývojářům a podnikatelům, kteří působí v tomto odvětví bych proto rád vzkázal: soustřeďte se na inovace, přemýšlejte nad tím, jak můžete pomoci druhým a finanční úspěch přijde sám od sebe. Pokud se ale budete jen prvoplánově honit za penězi, nakonec selžete.

Na vaši firmu žádné externí problémy nedoléhají?

To zase ne. Máme také samozřejmě potíže s dodávkami. Doprava výrazně zdražila a nedá se spolehnout na to, kdy objednané zboží dorazí. Už osmnáct měsíců se marně snažím sehnat jednu součástku do mého zařízení a jediným důvodem je, že nemohu odcestovat do země, kde se vyrábí. Snad se situace brzy zlepší a nepřijde další pandemie.

Jste odborníkem na elektronický boj. Jak myslíte, že elektronika v budoucnu promění obranný průmysl? Mohou vojáky zcela nahradit roboti?

O tomto tématu často diskutuji se svými přáteli. Je to teď takový globální trend. Automobilky se snaží vyvíjet autonomní vozidla a podobné nesmysly, banky nahrazují úředníky aplikacemi. Někdy si připadám, jako když už svět nepotřebuje lidské bytosti. Já jsem přitom za svoji kariéru potkal spousty úžasných lidí, kteří dokážou vyrábět nebo opravovat roboty. Nikdy jsem ale nepotkal robota, co by dokázal vyrobit člověka. Automatizace je pochopitelně nezbytná věc. Technologie potřebujeme. Nevěřím však, že nás někdy dokážou nahradit.

Trochu se vrátím k tomu, co jste říkal - proč myslíte, že jsou autonomní vozidla nesmysl?

Nevěřím, že je někdy budeme masově používat. Důvodů, proč si to myslím, je spousty, řeknu vám tři hlavní. Zaprvé, i nejdokonalejší technologie občas selže a autopilota musí vystřídat člověk. Jak chcete po lidech, kteří nebudou zvyklí řídit, protože za ně běžně řídí stroj, aby byli připraveni okamžitě naskočit a vyřešit nějakou extrémní situaci, na kterou ten stroj nestačí?

Zadruhé, aby autonomní vozidla mohla bezchybně fungovat, je nezbytné, aby všechna auta na silnici byla autonomní. I jediný vůz nebo cyklista, který by se v dopravních situacích choval jinak, protože ho ovládá člověk, by ten systém narušil. Jak zařídíte, aby se ze dne na den všechna normální auta vyměnila za autonomní?

A konečně za třetí, pokud by se to přece jen podařilo a všechna auta by byla řízená strojem, stačil by jediný kybernetický útok k tomu, abyste zastavil veškerou dopravu v celé zemi. Války by se daly prohrát za deset minut bez jediného výstřelu.

Z jakého důvodu tedy podle vás miliardáři jako je Elon Musk do těchto technologií investují?

Protože autonomní vozidla zní sexy a snadno přilákají další investory. Opět se vracíme k té chamtivosti, kterou jsem zmiňoval. Inženýři by přitom mohli místo toho pracovat na vynálezech, co jsou daleko jednodušší, levnější a opravdu by lidem ulehčily život. Napadají mě třeba chytré semafory, které by pomocí senzorů dokázaly lépe korigovat provoz a předcházet dopravním zácpám.

Máte ještě nějakou radu, kterou byste chtěl udělit dnešním mladým vědcům?

Aby byli více loajální a neodcházeli k jinému zaměstnavateli jen kvůli tomu, že jim nabídne pár dolarů navíc. Já pracuji se stejným týmem už asi dvacet let a vždy upřednostňuji kvalitu nad kvantitou.