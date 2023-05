Ukrajinská ekonomika se propadá, rostou jen IT a startupy. Čeští investoři větří příležitost | e15.cz

Firmy z Kyjeva si kvůli black-outům kupují generátory, přesouvají lidi do bezpečných regionů a do zahraničí a diverzifikují dodavatele. internetu.

O Ukrajinu válčící s Ruskem se začaly zajímat první české fondy rizikového kapitálu investující do startupů. Nation 1, Purple Ventures a Tensor Ventures se spolu s několika českými IT firmami vydaly do Kyjeva. „Chceme motivovat další Čechy, abychom u nich vyvolali takzvané Fomo, obavu z promeškání výjimečné příležitosti, která se nabízí právě při poválečné obnově ekonomiky,“ řekl E15 v Kyjevě partner Nation 1 Ondřej Homola. „Riziko je, ale valuace startupů jsou teď nízké,“ dodal.

Česká republika patří mezi nejaktivnější podporovatele Ukrajiny a spolu se státy Evropské unie ladí program obnovy země. „Čím dříve se připravíme, tím větší budou šance,“ uvedl český velvyslanec na Ukrajině Radek Matula.

Úvodní návštěva, která jako prezident Petr Pavel vyrazila do Kyjeva vlakem z polského pohraničního města Přemyšl, nevedla ke konkrétním investicím. Podařilo se ale navázat kontakty a na podzim se chystá další podnikatelská výprava včetně větší konference.

V plánu je také rozjet startupový akcelerátor pro válečné veterány. „Ti budou moci využít zkušenosti s válečnou technikou, jako jsou drony nebo kybernetická bezpečnost, a překlopit je do inovativních firem,“ popsal Homola s odkazem na to, že obdobnou koncepci využívá Izrael.

Technologické startupy mají podle Matuly představovat jednu z největších příležitostí pro české investory. Ukrajinská ekonomika se loni kvůli válce meziročně propadla o čtyřicet procent. Sektor informačních technologií ale podle organizace IT Ukraine jako jediný roste. V prvních deseti měsících loňského roku vyskočil o deset procent a vytvořil tržby přes šest miliard dolarů.

„IT je flexibilní obor. Firmy si kvůli blackoutům kupují generátory, přesouvají lidi do bezpečných regionů a do zahraničí a diverzifikují dodavatele internetu. Skoro všechny naše IT firmy se adaptovaly a dokážou pokračovat. Nejméně polovina z nich očekává růst byznysu. A to i přesto že 74 procent má alespoň jednoho zaměstnance ve válce. Dokážeme rozšiřovat expertizu v klíčových oborech typu AI. A velké procento Ukrajinců hodlá změnit kariéru na IT a technologie,“ řekla E15 poradkyně IT Ukraine Maria Shevchuk.

Velká část ukrajinské IT produkce míří do zahraničí. Na zahraniční trhy se zaměřují zhruba dvě třetiny ukrajinských startupů. Velké firmy pro zahraniční zákazníky často dělají zakázkový vývoj. Outsourcing tvoří zhruba polovinu ukrajinského IT.

Na Ukrajině je navíc levná práce. Průměrný plat začínajícího IT odborníka je podle Eurostatu kolem pěti set eur. U méně kvalifikovaných lidí je hodinová sazba v jednotkách eur. „Je tam obrovský potenciál pro spojení technické dovednosti Ukrajinců s nízkou cenou práce. Když se to povede, tato země může být další výrobní velmocí,“ popisuje Markus Ciupek, jehož firma Time & Space provozuje na Ukrajině zakázkovou výrobu.

Země zároveň dokázala, že kromě outsourcingu dokáže produkovat nové vyspělé podniky. Zatímco ještě v roce 2018 neměla jednorožce, tedy startup s hodnotou přes jednu miliardu dolarů, dnes jich má šest. Patří k nim fGrammarla zaměřená na výuka jazyků v aplikaci a GitLab sdílející zdrojové kódy. Ukrajinské startupy v roce 2021 posbíraly investice ve výši 832 milionů dolarů.

„Rozjíždíme několik programů na startupové investice. Mimo jiné v oblasti zemědělství a potravin, kde jsme historicky silní. Spustily se také nové projekty na armádní technologie, takzvaný militech,“ shrnul ředitel Ukrainian Startup Fund Pavlo Kartashov.

Příkladem je kyjevský startup Aspichi vyvíjející technologie pro snímání 360stupňových videí a jejich přenosu do brýlí pro virtuální realitu. S ukrajinskou armádou chystá testy pro výcvik vojáků, kteří v tomto systému mohou útočit na ruské tanky a ozbrojence.

Česká firma The Mama AI se s Aspichi během mise domluvila na společném testování softwaru pro hlasové ovládání. „S Aspichi jednáme o zastupování na našem trhu,“ doplnil Karel Skokan, obchodní ředitel pražské firmy Z.L.D. dodávající bezpečnostní systémy. Firma by ráda pronikla na ukrajinský trh se svými technologiemi, ideálně prostřednictvím společného podniku.

Pro řadu investorů jsou projekty na válečném území velice rizikové. „Firmy mají z větších akcí obavy. Německo zavedlo program na pojištění investic. Podobných aktivit by bylo potřeba více,“ popsala Iryna Chuiko z ukrajinské European Business Association.

Z debat v Kyjevě také vyplývá, že rizikem zůstává korupce, která odrazuje mnoho investorů.

„Ukrajinská vláda je zahraničním partnerům nakloněna a dělá reformy včetně daňových úlev. Vláda jako taková nemá peníze. Náš zaměstnanec, který byl ve válce, čekal jako voják tři měsíce na výplatu. Jsou proto nutné soukromé investice umožňující vznik nových pracovních míst,“ dodal Ciupek z Time & Space.

Ukrajinské startupy a fondy mají problém získávat kapitál zejména v počáteční fázi. „Startupy se tak zaměřují spíše na angel investory,“ konstatoval Homola z Nation 1. „I proto se zajímavě jeví syndikované investování zahrnující více andělských investorů.“

„Riziko je zvladatelné, máme s tím zkušenosti,“ popsal právník fondu Purple Ventures Lukáš Grodl. Purple drží investici ve startupu Choice QR zaměřeném na digitalizaci restaurací. Firmu založil Ukrajinec Alex Ilyash žijící v Česku. Tým má i na Ukrajině a při rozložení rizik to nemá na chod podniku negativní vliv. „Investicím na Ukrajině se tedy nebráníme,“ konstatoval.

Evropská unie v rámci pomoci začala poprvé uvolňovat prostředky pro ukrajinské startupy. Loni se odkleplo 70 milionů eur a další peníze mají následovat v budoucnu. Ukrajinci ale upozorňují, že nehledají slitování. „Nepotřebujeme charitu, ale spolupráci,“ sdělila Chuiko z European Business Association.

Jednou z dalších velkých příležitostí je dodávat alternativu za všudypřítomný ruský software. „Daří se nám nahrazovat ruský ERP systém (plánování podnikových zdrojů – pozn. red.) Bitrix,“ popsal Roman Olejnikov z ukrajinské firmy Nectain, která přesunula své ústředí do Prahy. Ukrajinci začali ruské produkci přezdívat krvavý software a rozjely se aktivity na jeho nahrazení lokálními či západními alternativami. Na Bitrixu, ArmoCRM, Kaspersky a dalších běží velká část ukrajinského státu i firem.

„Nastává příznivá doba k investicím na Ukrajině. Největší problém je propojit naše malé a střední podniky s ukrajinskými protějšky. Chceme vytvořit software, který to usnadní,“ doplnila zakladatelka Time & Space Michala Macharik, která zastupuje Ukrajinsko-českou obchodní komoru.

„Není problém investovat do společností na dálku, například formou konvertibilních úvěrů. Vše lze podepsat elektronicky, pokročilejší startupy jsou často v USA. Transakce se tak řídí americkým právem a je možné ji realizovat velmi rychle, efektivně a bez výměny jakéhokoli podepsaného papíru. Investorům lze nicméně doporučit obezřetnost, zejména pokud jde o due diligence, případně AML procesy (boj s praním peněz – pozn. red.) při poskytování větších objemů finančních prostředků,“ ujistil vedoucí advokát kanceláře Sparring Ondřej Zemek.