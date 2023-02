V misi na Tchaj-wan bude sto firem. Česko hledá investory do čipů nebo expanze startupů | e15.cz

Podnikatelská mise na Tchaj-wan, která bude koncem března součástí oficiální návštěvy šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové, má být největší akcí tohoto druhu za posledních pět let. Vládním speciálem a běžným komerčním letem se vypraví téměř sto českých firem a institucí. Budou se snažit navázat spolupráci se zemí, která světu dominuje ve výrobě čipů a další pokročilé elektroniky.

„Ve světě se přeskupují výrobní a dodavatelské řetězce, konflikt na Ukrajině tento proces ještě umocnil. Je potřeba, abychom byli u toho,“ uvedl Pavel Diviš, předseda Česko-tchajwanské obchodní komory, která se se Svazem průmyslu a dopravy na podnikatelské misí podílí.

Do Asie se vydají společnosti a organizace zaměřené na obory s vyšší přidanou hodnotou. Jde zejména o informační a komunikační technologie, polovodiče, umělou inteligenci, nanotechnologie, chytrá města, energetiku, zdravotnictví, e-mobilitu nebo o cirkulární ekonomiku.

Akce se účastní třeba pražský startup Tropic Square, který chystá do výroby čip pro vysoké zabezpečení elektronických zařízení. „Je to pro nás příležitost potkat se s potenciálními investory, případně partnery pro budoucí spolupráci,“ řekl E15 výkonný ředitel Tropic Square Evžen Englberth.

Tropic Square už nyní spolupracuje s tchajwanským podnikem UMC, který patří mezi největší zakázkové výrobce čipů na světě. Český startup si u UMC nechal vyrobit první testovací várku a chce u něj i hromadně vyrábět, počítá s 1,5 milionu čipů. Tropic Square získal první financování od mateřské firmy SatoshiLabs a švýcarského fondu Auzera. Koncem letošního roku chce nabrat series A (v této fázi financování investoři zpravidla hledají skvělý startup se strategií, která mu pomůže stát se dlouhodobě úspěšným podnikem – pozn. red.) a tchajwanští investoři jsou jedni z potenciálních zájemců.

Čipy budou tématem i dalších částí delegace. Na Tchaj-wan vyrazí náměstkyně ministryně pro vědu výzkum a inovace Jana Havlíková. „Naším cílem je vznik vývojového centra čipů, se kterým je nám Tchaj-wan ochoten pomoci. K zajištění personálních kapacit centra pomohou tchajwanská pobytová stipendia pro doktorandy,“ přiblížila ministryně Helena Langšádlová.

Tchaj-wan zajímá i české startupy. „Mezi oběma zeměmi je obrovský prostor pro investice nejenom do polovodičů, biotechnologií, umělé inteligence a do dalších hi-tech oblastí. Od mise si slibujeme zejména propojení obou trhů za účelem expanze našich klientů na tchajwanský trh,“ popsal Ondřej Zemek, vedoucí advokát kanceláře Sparring zaměřené na startupy, který rovněž bude součástí výpravy.

Česko-tchajwanská obchodní komora během mise uspořádá hackathon (myšlenkový maraton, jehož výstupem bývají zajímavé nápady a nasměrování jejich možné realizace – pozn. red.) nazvaný Dumpling Hack, jehož se zúčastní české o tchajwanské startupy. Bude to vůbec první český hackathon v Asii.

V delegaci bude také Tomáš Vančo, lokální investiční manažer státem financovaného fondu Taiwania Capital. Ten vyčlenil 4,6 miliardy korun na startupové investice ve střední a východní Evropě, přičemž až 80 procent z toho má jít do Česka, Litvy a na Slovensko. Nedávno se uskutečnila první investice, a to do dodavatele Rohlíku.

V rámci návštěvy Tchaj-wanu se bude v Tchaj-peji konat 18. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské rady pro ekonomickou spolupráci. Delegace také navštíví veletrh Smart City Summit & Expo, kde otevře český stánek. Veletrh je jednou z největších akcí svého druhu v Asii. Pekarová Adamová také otevře český hub zaštítěný Česko-tchajwanskou obchodní komorou. Má sloužit jako podpora a vstupní brána, nabídne třeba pomoc s PR a kontakty.

Tchaj-wan chce také modernizovat služby a více využívat digitální technologie v dopravní síti, například při budování linek metra, rozšiřování sítě vysokorychlostní železnice či modernizaci tradiční železnice. Kromě oblasti služeb a dopravní infrastruktury nabízí tchajwanský trh příležitosti také v energetice, leteckém průmyslu nebo ve strojírenství, jak uvedl Svaz průmyslu a dopravy ve své zprávě.