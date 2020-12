Vědci z ČVUT získali dotaci od americké vojenské agentury DARPA | E15.cz

DARPA si prostřednictvím soutěže špičkových technologických institucí mapuje rozsah schopností umělé inteligence. Roboty se pohybují v předem neznámém terénu a v podzemí, kde nemohou využít například signál GPS. Po část soutěže se také dostávají mimo dosah operátora, kdy se musejí rozhodovat samostatně.

První dvě kola soutěže se uskutečnila v uhelném dole a nedostavěné jaderné elektrárně. Právě ve druhém kolem tým ČVUT zvítězil v kategorii nesponzorovaných týmů a celkově se umístil na třetím místě. Díky tomu dostal dotaci přímo od DARPA.

„Pohybujeme se v prostředí s velkou variabilitou terénu, vlhkostí, vodou, hrozbou padajících skal a podobně,“ popisuje Tomáš Svoboda, vedoucí katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, který je současně vedoucím českého týmu CTU-CRAS-NORLAB. „Soutěž probíhá tak, že tým čeká v garáži, pak ho vyzvednou, dovezou ho na místo, má půl hodiny na to, aby roboty zapnul a nekalibroval, a potom musí vyrazit,“ dodává.

Tým ČVUT dosud v soutěži používal malé šestinohé roboty, drony, kolové a pásové roboty, některé z nich i deset let staré, což se podle Svobody mnohdy projevuje na spolehlivosti. Z části subvence od DARPA nakoupí chodicí roboty SPOT od společnosti Boston Dynamics. „Tyto roboty, které jsou dosud nejlépe vybavené pro skutečně autonomní chování a navíc jsou velmi spolehlivé, byly teprve nedávno uvolněny k volnému prodeji,“ uvedl Svoboda.

ČVUT své průzkumné roboty úspěšně nasadila při přírodních pohromách po celém světě. Prohledávaly například trosky po zemětřesení ve střední Itálii v roce 2016. Výzkumníci svou technologii opakovaně nabízeli i českým záchranářům, zatím ale narážejí na nezájem. „Čeští záchranáři zřejmě mají špatné zkušenosti z minulosti, z jejich strany panuje nedůvěra, že to skutečně může fungovat,“ míní Svoboda.

Finále soutěže DARPA Subterranean Challenge se má uskutečnit na podzim příštího roku. Přesný termín nebyl dosud kvůli pandemii určen. „Prostředí ve finále bude natolik rozsáhlé, že roboty budou muset ještě více jezdit samy. Velkým tématem je tak pro nás spolupráce více robotů, aby terén prohledávaly efektivně,“ vysvětlil Svoboda.

Tradice soutěží nazývaných Grand Challenge trvá od šedesátých let minulého století. DARPA si jejich prostřednictvím mapuje stav výzkumu a vývoje v různých oblastech technologického vývoje. Známá je například soutěž autonomních vozidel z let 2004 a 2005 nebo soutěž humanoidních robotů z let 2012 až 2014.