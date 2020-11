Bankovní identita, projekt, o který se přou české banky | E15.cz

Spor tuzemských bank vedený mimo jiné o podíly v nově zaváděné službě BankID vstupuje do druhé fáze. Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka představí do konce listopadu podmínky, za kterých do její společnosti Bankovní identita, jež službu realizuje, budou moci vstupovat menší banky. Tři z nich původní nabídku na účast v projektu odmítly a založily si vlastní asociaci.

Služba BankID vychází z bankovní identity, způsobu, který dosud interně využívají finanční domy při kontrole přihlašování svých klientů do internetového bankovnictví. BankID nově umožní využít tuto metodu také třetím stranám, což výrazně zjednoduší on-line komunikaci s úřady či soukromými subjekty, třeba s e-shopy.

Společnosti Bankovní identita si původně stanovila podmínky přijetí, které menší banky nepřijaly. Navíc si banky Air bank, Fio a Moneta minulý týden založily vlastní asociaci, která bude bankovní dentitu třetím stranám nabízet samostatně.

„Ve hře je úprava jejich podílu ve společnosti, úprava hlasovacích práv a další změny technického a smluvního rázu. Naším zájmem je mít na trhu takové řešení, ve kterém se všechny banky budou cítit komfortně,“ potvrdil deníku E15 šéf společnosti Bankovní identita Filip Haering s tím, že podle prvního návrhu měly Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka držet ve společnosti 81procentní podíl.

Haering odůvodňuje vysoký podíl zakládajících členů potřebou rychlého zavedení služby. „Ze zahraničí víme, že tento postup – kdy mají implementaci na starosti hlavně velcí hráči s majoritním počtem klientů – je nejefektivnější. Velikost podílu navíc odpovídá pokrytí bankovních identit na tuzemském trhu,“ doplnil Haering.

Haering přitom varuje, že kdyby opravdu odmítly spolupráci, ohrozilo by to správné fungování systému. Právě proto Bankovní identita společnost pracuje na novém návrhu, který zohlední požadavky menších bank. Rozdělení bank do dvou zájmových skupin by podle Haeringa mohlo způsobit tolik komplikací, že by nakonec kvalitně nefungoval ani jeden systém.

Dosavadní návrh podmínek podle nově vzniklé asociace znevýhodňuje menší hráče. Mluvčí Air Bank Jana Pokorná například upozorňuje, že původně navržené podmínky s sebou nesou riziko, že v důležitých otázkách směřování společnosti budou malé banky snadno přehlasovatelné velkými zakládajícími členy.

Smyslem BankID je zjednodušit ověřování totožnosti člověka. Lidé například nebudou muset chodit na úřad a daňové přiznání vyřídí z domu. Z novinky by měl těžit zejména Portál občana, který soustřeďuje on-line služby pro vzdálenou komunikace s úřady, například s Českou správou sociálního zabezpečení.

Elektronická komunikace se státem byla sice možná už nyní, a to přes datovou schránku či e-občanku, obě platformy však využívá jen velmi malá část populace.

Společnost Bankovní identita navíc počítá s rozšiřováním funkcí. „BankID může v konečném důsledku fungovat nejen jako nástroj pro prokazování totožnosti v on-line světě, ale též jako nástroj pro elektronické podepisování či jako prostředník při předávání osobních údajů mezi klientem a třetími stranami, aby jejich vzájemná virtuální komunikace byla co nejefektivnější a zároveň nejbezpečnější,“ říká partner advokátní kanceláře Rowan Legal Josef Donát, který se podílel na právním ukotvení nové služby. Třetími stranami se myslí například e-shopy, dodavatelé energií či telefonní operátoři.

Aby mohly banky bankovní identitu třetím stranám nabízet, musejí mít službu akreditovanou u ministerstva vnitra. Tento proces trvá zhruba tři čtvrtě roku a jediná banka, která jej dosud dokončila, je ČSOB. Ostatní chtějí mít službu k dispozici v prvním čtvrtletí příštího roku.

Pro stát rozšíření bankovní identity znamená podstatný krok v digitalizaci. „Už od roku 2021 bude 5,5 milionu lidí technicky připravených na to, aby mohli komunikovat s úřady téměř výhradně na dálku. Stát za to navíc nezaplatí ani korunu,“ říká náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal. Náklady na zavedení technologie ponesou samotné banky. Ty budou od třetích stran za využívání bankovní identity vybírat poplatky, jejichž výše zatím není stanovena.

Jednoduchá autorizace

Jediné, co uživatel bankovní identity bude potřebovat, je přístup do internetového bankovnictví. Pokud bude chtít vyřídit například daňové přiznání na serveru mojedane.cz, bude při přihlašování přesměrován na portál banky, který jeho identitu prověří stejně, jako by vstupoval do internetového bankovnictví.