Japonsko zřejmě zruší olympiádu. Amazon chce rozvážet vakcíny | E15.cz

Top události

Další odklad pro olympiádu

Japonská vláda se rozhodla, že kvůli pandemii zruší letošní letní olympijské hry v Tokiu. S odvoláním na anonymní zdroj o tom píše britský deník The Times. Podle něj rozhodnutí ještě není definitivní, ale velmi pravděpodobné. Kabinet premiéra Jošihideho Sugy se prý nyní soustředí na to, aby si zajistil pořádání turnaje v dalším volném termínu, což je až v roce 2032. Mezinárodní olympijský výbor i japonské vedení přitom oficiálně tvrdí, že olympiáda, která se původně měla konat loni, se v létě určitě odehraje.

Zrušení největšího sportovního svátku by bylo pro Japonce finanční katastrofou. Už nyní do jeho příprav vložili 25 miliard dolarů, tedy více než půl bilionu korun. Země se však aktuálně potýká se zimní vlnou nákazy a pro odložení her je na základě průzkumů až osmdesát procent obyvatel.

EP chce potrestat Rusko za Navalného

Evropský parlament vyzval státy Evropské unie, aby zastavily stavbu kontroverzního ruského plynovodu v Baltském moři Nord Stream 2. Měly by také uvalit nové sankce na oligarchy blízké ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Jedná se o reakci na zatčení ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného. Německo, které je největším zastáncem plynovodu, však ani nyní nehodlá projekt bojkotovat. Nord Stream 2 je z 94 procent hotový. Šéf zahraničního výboru ruské Dumy považuje usnesení europoslanců za zasahování do vnitřních záležitostí Ruska. Navalnyj v tuto chvíli stále čeká v mokevské vazbě na soud.

Z trhů a burz

Akcie uzavřely smíšeně

Akciové burzy ve Spojených státech ve čtvrtek spíše posilovaly. Dařilo se například technologickým gigantům Applu, Amazonu či Facebooku. Index S&P 500 vyrostl o 0,03 procenta a vylepšil tak svůj dosavadní rekord ze středy. Na novém maximu uzavřel také Nasdaq Composite, který včera zpevnil o 0,55 procenta. Pouze Dow Jones skončil v mírné ztrátě 0,04 procenta. Evropské trhy naopak převážně padaly. Z nejsledovanějších ukazatelů nejvíce poklesl francouzský CAC 40, a sice o 0,67 procenta. Německý DAX přišel o 0,11 procenta a britský FTSE 100 umazal 0,37 procenta.

Amazon nabízí pomoc Bidenovi

Jedna z největších světových technologických společností Amazon nabídla nové americké administrativě prezidenta Joe Bidena, že se ráda zapojí do distribuce vakcín proti nemoci COVID-19. „Jsme připraveni ihned reagovat, jakmile budou vakcíny dostupné,“ píše jeden z šéfů Amazonu Dave Clark v dopise Bidenovi. Obří internetový prodejce byl během pandemie kritizován za to, že zbytečně vystavuje své zaměstnance riziku nákazy, neboť většina jeho služeb nadále funguje i při lockdownech. Také kvůli tomu firma nedávno požádala vlády, zda by její pracovníci nemohli být naočkováni mezi prvními. Amazon celosvětově zaměstnává kolem 800 tisíc lidí.

Tweet dne

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

„Věnuji sto milionů dolarů na cenu pro nejlepší technologii na zachytávání oxidu uhličitého.“

Šéf společnosti Tesla a nejbohatší člověk na planetě Elon Musk hodlá štědře podpořit vědce a vynálezce, kteří se snaží zabránit uvolňování velkého množství oxidu uhličitého z těžkého průmyslu do zemské atmosféry. Detaily slíbil zveřejnit příští týden.

Stane se dnes