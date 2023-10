Víc AI a míň metaverza. Zuckerberg potěšil investory | e15.cz

Už se stalo tradicí, že digitální giganti předvádějí své novinky na velkých konferencích pro tisíce pozvaných lidí a pro další desítky milionů diváků, kteří událost sledují v přímém přenosu. Applu tento způsob komunikace vychází už více než patnáct let, od dob představení prvního iPhonu. A snaží se o to i Meta.

A právě Meta na konci minulého týdne na konferenci Meta Connect představila novinky, které nasadí do svých platforem Facebook, Instagram, WhatsApp a dalších. Nejzajímavější na celé konferenci bylo, jak relativně málo se mluvilo o metaverzu, na kterém přitom zakladatel společnosti Mark Zuckerberg chtěl postavit budoucnost Mety (nakonec aby demonstroval své odhodlání a přesvědčení, tak společnost přejmenoval z Facebooku právě na Metu).

Jenže všechno je tak trochu zapomenuto, protože investoři dnes nechtějí dávat peníze do metaverza, ale do umělé inteligence.

I díky tomu, že Zuckerberg dokázal přesvědčit trhy, že Meta sice bude pořád topit nějaké ty miliardy v metaverzu, ale hlavně se bude soustředit na AI nástroje, cena akcií společnosti od začátku roku vyrostla na víc než dvojnásobek. Představení chatbotu Meta AI, který chce společnost integrovat napříč platormami, tak vypadá jako další dobrá zpráva.

Když za chatbota dřou lidé

Pro Metu, respektive Facebook, to není první výlet do světa umělé inteligence a chatbotů. V roce 2017 společnost zpřístupnila pro asi deset tisíc uživatelů v USA a Mexiku službu Facebook M, což měla být konkurence pro asistenty jako je Siri od Apple nebo Alexa od Amazonu. Chatbot ale moc nefungoval, a kdykoli se zasekl, protože nepochopil, co po něm uživatel chce, systém přivolal lidskou sílu. Nakonec se ukázalo – poté co Facebook službu po asi tři čtvrtě roce fungování zastavil –, že umělá inteligence vyřídila asi 30 procent dotazů, zbytek museli vyřešit zaměstnanci. Což je samozřejmě drahý a nefunkční špás.

Uměleinteligenční Snoop Dog

O šest let později jsme ale ve vývoji umělé inteligence úplně někde jinde. Meta AI je postaven na modelu Llama 2, který společnost vyvíjí jako open source (k volnému použití pro komerční i nekomerční účely) a jednoznačně etabloval Metu mezi velkými hráči na poli umělé inteligence. Meta na konferenci představila například osmadvacet „AI osobností“ založených na reálných celebritách (jako jsou jeden z nejlepších hráčů amerického fotbalu Tom Brady, rapper Snoop Dog, tenistka Naomi Ósakaová), se kterými bude možné si povídat na témata, jež jsou pro ně relevantní. Je to bezpochyby jeden ze způsobů, jak prodloužit dobu, kterou na platformách, jako je Facebook nebo Instagram, uživatelé tráví, což znamená zvýšení počtu zobrazených reklam, tedy i větší zisk.

Zuckerberg navíc naznačil, že vytvořit si vlastního AI avatara k obsluze svých diváků a odběratelů bude časem možné i pro řadu dalších influencerů, takže v tom bude zajímavý byznys. I když uživatelé se pak budou možná cítit podvedeni, že nechatují se svým reálným idolem, ale jeho náhražkou.

Více času na sociálních sítích

Meta AI bude schopná na základě zadání uživatele vygenerovat obrázky a emoji a editovat fotky, což má potenciál k platformám připoutat lidi na ještě delší čas. Analytici se chytili hlavně dalšího použití chatbotů na platformách Mety, ve kterém vidí potenciál. Mark Mahaney z Evercore Research díky tomu po prezentaci zvýšil cílovou cenu Mety na 435 dolarů (což je předpoklad růstu o 40 procent oproti dnešku) a od představených nástrojů si slibuje hlavně to, že je začnou používat menší a střední firmy, které prostřednictvím platforem Mety oslovují své zákazníky. Vlastní chatboty tak mohou fungovat jako první linie uživatelské podpory, což ušetří hromadu lidské síly, a navíc tím bude poprvé Meta schopná něco vydělat na službách, jako je WhatsApp. Tu už nyní řada firem používá jako jeden z kanálů pro komunikaci se zákazníky.

Představení brýlí na virtuální a rozšířenou realitu Oculus 3 a brýlí pro živý streaming, které vyvíjí společnost ve spolupráci s firmou Ray-Ban, bylo tak v porovnání s Meta AI docela nudné a tak nějak z povinnosti. K virtuální realitě je stále nutné přistupovat se značnou dávkou skepse – zvlášť když stále platí, že značné procento lidí trpí po nasazení brýlí mořskou nemocí (údaje z loňského roku hovoří o 40 až 70 procentech po prvních patnácti minutách), což je pro byznys velmi špatné.

Předplatné na Facebook bez reklam

Firma se ale zjevně začala znovu orientovat na to, co chtěli investoři, tedy na vydělávání peněz a zvyšování marže. AI není to jediné, jak chce zvýšit zisk. Podle včerejšího článku ve Wall Street Journal plánuje Meta nabídnout v Evropě uživatelům možnost aplikace bez reklam, ale za měsíční předplatné ve výši třináct eur. Jde o způsob, jak stále vydělat, i pokud uživatelé nedají souhlas ke sběru svých osobních údajů, což je hlavní zdroj pro personalizovanou reklamu, na které Meta vydělává nejvíc.

Za to, že dříve postupovala bez výslovného souhlasu, což úřady považují za porušení nařízení GDPR, dostala nedávno pokutu přes miliardu eur. Co na to řeknou evropští regulátoři, to se uvidí – podle listu Wall Street Journal s nimi Meta postup konzultuje.