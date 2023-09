Co přináší Web 3.0? Třeba sociální sítě vlastněné uživateli | e15.cz

Pokud bychom vyhlásili soutěž o největší technologické buzzwordy posledních několika let, Web 3.0 by byl určitě jedním z nich. Zahrávají si s ním i i obři jako Sony, Disney, Adidas či Facebook, který se kvůli metaversu dokonce přejmenoval na Meta. V reálu ale většina lidí vůbec netuší, co se pod pojmem Web 3.0 skrývá.

„Určitě nejjednodušší je se na to vše dívat z technologické stránky. Dříve existoval nějaký Web 1.0, kdy jste si webovou stránku otevřel, přečetl si ji a nic moc víc s ní nemohl dělat. Další evoluční fází je Web 2.0. To se stránkou už interagujete, typický je pro něj například vzestup sociálních sítí. No a Web 3.0 je spojený samozřejmě s decentralizací a tím, že část toho nového webu také můžete vlastnit,“ popisuje evoluci Jan Borýsek ze studia Punchline, který se tématu dlouhodobě věnuje.

Ale aby to nebylo jednoduché, nabízí ještě jedno rozdělení: v první „verzi“ webu se přihlašujete jen jménem a heslem. U dvojky už to můžete dělat přes své profily na sociálních sítích. A u Webu 3.0 se přihlašujete přes svojí kryptoměnovou peněženku, která v tomto případě funguje jako jakási vaše blockchainová identita.

Co všechno může být součástí té slavné trojky? Mohou to být například decentralizované finance. Už nepotřebujete banky, ale peníze si posíláte přes peněženku, berete si na blockchainu úvěry, hrajete v kasinu, přispíváte na charitu.

Velký posun ale čeká i herní průmysl, tzv. GameFi. „Už Vitalik Buterin říkal, jak mu vadilo, že když hrál online hry, tak všechny ty zbraně a oblečení nemohl ve skutečnosti vlastnit,“ připomíná Borýsek. Šlo tehdy o World of Warcraft a update hry Buterina o jeho postup ve hře připravil. Byl to potom jeden z impulzů, proč mimo jiné založil dnes největší smart-kontraktovou platformu Ethereum.

Tam to ale nekončí. „Spoluvlastnění“ online obsahu může jít mnohem dál. Jedním z nejčastěji zmiňovaných využití jsou nové (zatím tedy neexistující) sociální sítě. Uživatelé už nebudou muset trpět nálady lidí jako Elon Musk, který si s Twitterem (nově „X“) dělá, co se mu zachce. Uživatelé ho sice kritizují, to je ale asi tak všechno, co mohou dělat.

Na Webu 3.0 to může jít ale mnohem dál. „Dokážu si představit, že nějaký influencer si vytvoří svého avatara a už se nabízejí další myšlenky. Co kdyby takovýto zpěvák například udělal koncert pro všechny lidi na světě. Co kdyby začal jeho avatar nosit speciální digitální oblečení,“ říká Borýsek.

To se už dostáváme k dalšímu naduživanému slovu, metaverse. I když se často jedná spíše o virtuální realitu propojenou s blockchainem. Své koncerty ale už v tomto světě měl Snoop Dogg s Eminemem, jejich avatarem byla kultovní NFT znuděných opic.

No a samozřejmě Web 3.0 začínají prozkoumávat i světoznámé značky. A zatímco Adidasu to podle Borýska šlape, Porsche se se svojí NFT kolekcí pořádně spálilo. „Dokud se dělají jen obrázky a srandičky a do té doby, než firmy ukrojí kus svého byznysu a přesunou ho opravdu na Web 3.0, tak je to ale spíš jen PR,“ shrnuje.

