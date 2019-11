Vítěz ve hře FIFA bral 100 tisíc, český esport zažil další milník | E15.cz

„Před turnaji se raději ani nedívám, o kolik se hraje, aby mě to nerozptylovalo. Ale teď to nešlo nevnímat. Každý mi to připomínal. A co s výhrou udělám? Vůbec nevím, možná nějaká superdovolená,“ řekl 27letý esportový hráč Viktorie Plzeň, z šestnácti finalistů ten nejstarší.

JamesBony28 přitom nebyl zdaleka jediným mužem, jenž při finále iSportLIGY nastupoval v dresu jednoho z prvoligových fotbalových klubů. Například poražený finalista Martin Štěpán alias Caster působí v pražských Bohemians, třetí Lukáš Pour (T9Laky) je rovněž hráčem plzeňské Viktorky a své zástupce ve finále měly i Sparta nebo Teplice.

„Jsme rádi, že naše iSportLIGA pomohla ve hře FIFA českou esportovou scénu zásadně oživit. Vygenerovala navíc v průběhu celého roku ty opravdu nejlepší hráče, kteří se stali atraktivním „zbožím“ i pro prvoligové kluby uvažující o vstupu do esportu,“ těší Lukáše Tomka, šéfredaktora deníku Sport a portálu iSport.cz, který celou soutěž pořádá.

„Žádná větší turnajová série v Česku zatím nebyla. Je skvělé, že něco takového vzniklo a že tu navíc na esport začínají chodit i diváci, kteří nám fandí,“ komentoval vítěz atmosféru v zaplněném sále multikina CineStar.

Celková dotace právě skončené sezony CZC.cz iSportLIGY činila 300 tisíc korun. Podle Tomka se minimálně o stejnou částku bude hrát i v té další. „Jsme mile překvapení, jak v Česku o esport roste zájem fanoušků i sponzorů. I proto budeme v našem projektu nejen pokračovat, ale ještě ho dál rozšiřovat.“

Největší světové turnaje ve hře FIFA se už nyní hrají o částky ve výši několik stovek tisíc eur. Úplně nejvyšší prizepool pak měl zatím turnaj FUT Championship v Berlíně 2017, a to 400 tisíc eur (10 milionů korun). V jiných elektronických hrách se pak hraje ještě o řádově vyšší částky. Historicky největší dotaci měl turnaj ve hře Dota 2. V čínské Šanghaji se letos v srpnu hrálo o 34,3 milionů dolarů (728 milionů korun), vítězný tým si pak rozdělil 15,6 milionů dolarů (356 milionů korun).