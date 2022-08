Tesla sem, Tesla tam. Z trůnu ji přitom odsunula čínská BYD | E15.cz

Není skoro dne, aby nevyšla zpráva o automobilce Tesla či o jejím kontroverzním šéfovi Elonu Muskovi. Americká společnost přitom už není lídrem trhu s elektromobily. Data za uplynulé pololetí ukazují na vzestup nového hegemona, který do světa vyjel z čínských továren.

Společnost BYD (akronym pro Build Your Dream) sice založil Wang Čchuan-fu už v roce 1995, v té době se ovšem ani vzdáleně automobilovému průmyslu nevěnovala. Původně se jednalo o výrobce baterií pro různá zařízení. O 27 let později už ale ovládá největší podíl trhu s elektromobily a je z ní třetí nejhodnotnější výrobce automobilů na světě (po Tesle a Toyotě).

Nyní právě Teslu, se kterou je často srovnávána, předčila v prodeji elektřinou poháněných vozů za posledního půl roku. Za prvních šest měsíců letošního roku společnost BYD prodala po celém světě 641 tisíc elektrických a hybridních vozidel, což představuje 15 procent globálního trhu. Tesla prodala o 80 tisíc vozů méně, uvádí společnost Canalys.

Není divu, že právě čínská značka dokázala Teslu sesadit, jelikož dle dat společnosti Canalys se až 57 procent veškerých elektrických vozidel prodá právě v Číně. Mezi deseti nejprodávanějšími modely elektromobilů v Číně je hned šest z nich z dílny BYD. Potenciál čínského trhu pochopil už v roce 2008 investor Warren Buffett, který tehdy do neznámé čínské firmy poslal kolem 230 milionů dolarů.

Přechod na elektromobilitu je součástí čínské vládní politiky. I díky štědrým úlevám a dotacím tak mohou uspět tamní značky. BYD není jediná, která se na vlně zelené revoluce svezla. Podobnou podporu ovšem měla i Tesla od státu Kalifornie, kde původně sídlila.

Zdá se přitom, že BYD se teprve rozjíždí. Oproti loňskému roku jí vzrostly tržby za prvních šest měsíců o 315 procent, letošek je pro BYD také rokem, kdy výrazně expanduje do zahraničí. Vstupuje na trhy jak v Asii a v Austrálii, tak v evropských zemích. Klíčové pro ni budou Spojené státy, kde je zatím obliba elektromobilů stále nízká. Pouze šest procent z prodaných vozů v posledním půlroce bylo na elektřinu, v Evropě to byla plná pětina.

BYD má navíc oproti Tesle jednu velkou výhodu – jelikož se jednalo původně o firmu, která se zabývala vývojem a produkcí baterií, má v tomto oboru velké know-how. Stejně tak BYD umí vyrábět i čipy pro své vozy.

„Je to pravděpodobně nejvíce vertikálně integrovaná společnost, kterou jsem kdy viděl, a to nejen v autoprůmyslu,“ řekl pro Bloomberg Taylor Ogan, šéf investiční společnosti Snow Bull Capital, která vložila peníze jak do BYD, tak i do Tesly. „BYD dělá v podstatě vše, o co se Tesla pokouší, a ještě mnohem více,“ prohlásil Ogan.

Čínská skupina nevyrábí jen osobní elektromobily, ale také elektrické autobusy, které vyrábí například na východním Slovensku, motorky, solární panely nebo baterie. Záběr má zkrátka široký.

Elon Musk přitom BYD dlouhé roky nepovažoval ani za konkurenci. „Viděli jste jejich auto? Nemyslím si, že vyrábí dobrý produkt,“ vysmíval se čínské značce Musk v rozhovoru pro agenturu Bloomberg v roce 2011. Dnes je situace výrazně odlišná, Muskovo evangelium se nevyplnilo. Letos se dokonce ukázalo, že baterie od BYD bude Tesla využívat ve svých vozidlech.

Obě firmy si přímo nekonkurují. Tesla se zaměřuje na prémiové elektrovozy, které disponují i dalšími vymoženostmi jako například softwarem pro autonomní řízení. BYD zaujala jiný přístup, vyrábí cenově dostupná vozidla. Ta nejlevnější začínají na 33 tisících dolarů, tedy zhruba 800 tisících korun. BYD tak může spíše těžit z tlaku na masové rozšíření využití elektromobilů, na které sází většina západních států. Tesla navzdory slibům Elona Muska cenově dostupné elektřinou poháněné vozidlo prozatím nepředstavila.

