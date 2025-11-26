Výrobce počítačů HP chystá propouštění. 6000 lidí nahradí AI a ušetří miliardy
- Americký výrobce počítačů HP se chystá propustit každého desátého zaměstnance, tedy až 6000 lidí.
- Důvodem je nasazení umělé inteligence, která zefektivní provoz.
- Firma předpokládá, že za tři roky ušetří bezmála miliardu dolarů.
Propouštění se dotkne především týmů zaměřených na vývoj produktů, interní provoz a na zákaznickou podporu, uvedl generální ředitel Enrique Lores. „Očekáváme, že tato iniciativa přinese během tří let úspory ve výši miliardy dolarů,“ dodal Lores.
Tržby HP za čtvrté čtvrtletí dosáhly 14,64 miliardy USD, čímž překonaly odhady. Podnik očekává, že upravený zisk na akcii za fiskální rok 2026 bude mezi 2,90 a 3,20 dolaru, což je podle údajů společnosti LSEG pod průměrným odhadem analytiků 3,33 USD.