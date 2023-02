Walt Disney propustí sedm tisíc lidí, ušetřit chce miliardy | e15.cz

Propouštění se podle webu Time týká zhruba tří procent z celkového počtu zaměstnanců společnosti, která začátkem října zaměstnávala na 220 tisíc lidí, z toho 160 tisíc v USA. „Není to snadné, ale je nutné vypořádat se s výzvami, kterým čelíme,“ řekl podle americké televize CNN Iger, který v listopadu vystřídal Boba Chapeka, jehož odvolalo představenstvo společnosti.

Současný šéf také uvedl, že reorganizace rozdělí mediální impérium na tři části. První se zaměří na zábavu, zahrne film, televizi a streamovací služby. Ve druhé divizi bude sportovní kabelová a satelitní televize ESPN a ve třetí zábavní parky Disney a související produkty.

Společnost Walt Disney kromě také zveřejnila finanční výsledky z posledního čtvrtletí 2022, kdy vydělala 1,28 miliardy dolarů, více než před rokem. Meziročně firmě vzrostly tržby o osm procent na 23,51 miliardy dolarů, čímž předčila očekávání analytiků.

VIDEO: Walt Disney – vizionář, který započal zlatou éru animace před téměř sto lety

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Mezi tím v kinech po celém světě boduje druhý díl sci-fi filmu Jamese Camerona Avatar: The Way of Water z produkce společností Disney a 20th Century Studios, který se podle agentury Reuters stal šestým nejvýdělečnějším snímkem všech dob.

Walt Disney není v poslední době zdaleka jedinou společností, která se zbavuje pracovníků. Například začátkem února propustila 6650 zaměstnanců americká společnost Dell Technologies. Hlavní příčinou byl masivní pokles prodeje osobních počítačů, které tvoří více než padesát procent příjmů firmy. „Už dříve jsme se dokázali vypořádat s hospodářským poklesem, což nás následně posílilo,“ uvedl v oznámení zaměstnancům provozní ředitel Dell Jeff Clarke.

Mezi další společnosti, které se rozloučily s tisícovkami zaměstnanců, patří v posledních měsících také PayPal, Zoom Video, Microsoft, nebo mateřská společnost Googlu či YouTube Alphabet. Propouštění chystá také výrobce letadel Boeing a s několika stovkami zaměstnanců se rozloučila streamovací společnost Spotify.