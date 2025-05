Skupina přišla s překvapivým oznámením ani ne dva měsíce poté, co Max změnil své logo tak, aby více připomínalo klasické černobílé barevné schéma HBO.

Streamovací platforma HBO prošla výraznými změnami s několika novými jmény. V roce 2010 spustila HBO Go, streamovací doplněk pro předplatitele televizních balíčků. V roce 2015 představila tehdejší mateřská společnost Time Warner streamovací službu HBO Now exkluzivně pro AppleTV+. HBO Max bylo poprvé spuštěno v roce 2020 jako premiérová streamovací služba Warner Bros. a nahradilo služby HBO Go i HBO Now.

V roce 2023 společnost kontroverzně změnila název streamovací služby na Max poté, co se sloučilo HBO Max a Discovery+. Opustila tak nejuznávanější značku v oblasti televize ve prospěch nejoblíbenějšího jména pro psy, podotkl The Hollywood Reporter.

„Silný růst, který jsme zaznamenali v naší globální streamovací službě, je založen na kvalitě našeho programového obsahu,“ uvedl šéf společnosti Warner Bros Discovery David Zaslav. „Dnes se vracíme k HBO, značce, která představuje nejvyšší kvalitu v médiích, abychom v nadcházejících letech tento růst ještě více urychlili.“

HBO Max vsadí na kvalitu

Společnost i její šéf argumentovali také tím, že žadný spotřebitel dnes nemluví o tom, že by chtěl větší množství obsahu. Diváci podle nich vyžadují lepší kvalitu.

„Zatímco jiné služby uspokojují základní potřeby množstvím, WBD se jasně odlišuje svou kvalitou a jedinečnými příběhy, a žádná značka to za více než 50 let nedokázala lépe a konzistentněji než HBO," uvedla společnost v jasné narážce na svého konkurenta, Netflix, který je v současností největší streamovací platformou na světě. „Nejde o to, kolik toho máme, ale jak dobré to je. Nebudeme trh zaplavovat," dodal Zaslav.

Tento krok následuje poté, co společnost WBD ve své zprávě o výsledcích za první čtvrtletí roku 2025, zveřejněné minulý týden, označila streamovací služby za svůj motor růstu a překonala očekávání Wall Street. Společnost získala 5,3 milionu nových předplatitelů, jejichž celkový počet tak vzrostl na 122,3 milionu, a zvýšila tržby ze streamování o osm procent na 2,7 miliardy dolarů a upravenou EBITDA na 339 milionů dolarů.

Tým sociálních sítí společnosti Warner Bros. Discovery správně předvídal, že internetoví uživatelé si na zprávě o změně názvu streamovací služby na HBO Max smlsnou. Pokusil se proto naklonit si veřejné mínění memy. „Tyto rebrandingy se mě snaží zabít,“ napsal na účet Stream on Max, který brzy zanikne, v odkaze na hlášku Jennifer Coolidge v seriálu Bílý lotos, kde vykřikne: „Tito gayové se mě snaží zabít".

Poté, co byl známen návrat k značce HBO Max, společnost WBD znovu oživila své neaktivní účty HBO Max na sociálních sítích. „Co je mrtvé, nikdy nezemře,“ postoval hned znovuzrozený účet na X a přidal video ze 6. řady seriálu Hra o trůny, ve kterém Jon Snow ožívá.

Co nabízí Max?

V nabídce najdete širokou sbírku seriálů a filmů. Některé z nich si přehrajete jen na této službě. V knihovně jsou například:

Matrix,

Temný rytíř,

Joker,

Duna I a II,

trilogie Pán prstenů,

série Harry Potter.

Mezi oblíbené seriály z produkce HBO patří:

The Last of Us,

Sopránovi,

The Wire: Špína Baltimoru,

Hra o trůny,

Rod draka,

Bílý Lotos,

Bratrstvo neohrožených,

Euforie,

Odpočívej v pokoji,

Pozůstalí,

Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta,

Temný případ,

a mnohé další.

Max představí v roce 2025 i nové seriály Max Originals založené na franšízách od Warner Bros. Pictures, například Vítejte v Derry podle hororového románu To od Stephena Kinga. Na konci roku poslal do světa také poslední díl seriálu Tučňák zachycující příběh známého batmanovského záporáka. Vzhledem k úspěchu seriálu Rod draka ze světa Hry o trůny připravuje společnost další adaptaci na motivy knihy od George R. R. Martina Rytíř sedmi království. Seriál se bude odehrávat několik desetiletí před začátkem Hry o trůny.

Kolik stojí předplatné streamovací služby Max?

Streamovací služba Max (dříve HBO Max) nabízí dvě varianty měsíčního předplatného:

Standard – 219 korun měsíčně

Premium – 299 korun měsíčně

Roční předplatné pak vyjde na 2190 korun ve standardní verzi a 2999 korun za Premium, což je v obou případech výhodnější než měsíční platby. Je také možné zaplatit si rozšíření Sport, které za 70 korun měsíčně navíc zprostředkovává možnost sledovat TV kanály Eurosport 1 a 2 či živé sportovní přenosy.

Při volbě varianty Standard lze videoobsah sledovat na dvou zařízeních současně. Tato verze nabízí také Full HD kvalitu a limit 30 stažených položek ke sledování offline. Premium zaručí sledování až na čtyřech zařízeních současně, 4K UHD a Dolby Atmos u vybraných titulů a možnost stažení až 100 položek ke sledování offline.