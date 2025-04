Fanoušci seriálu The Last of Us se už 13. dubna dočkají pokračování této extrémně populární videoherní adaptace. Streamovací platforma Max zveřejní dlouho očekávanou druhou řadu, v níž hlavní hrdiny Joela a Ellie čeká další boj o přežití v USA zdevastovaných pandemií, která lidi mění v zombie. Kdy bude premiéra seriálu HBO The Last of Us: Season 2? Kolik bude mít dílů? A co má společného s úspěšnou videohrou?

Kdy vyjde druhá řada seriálu The Last of Us?

Datum premiéry se v Evropě a USA liší. The Last of Us: Season 2 bude mít ve Spojených státech premiéru v neděli 13. dubna, kdy platforma Max začne seriál vysílat online. Jak už bývá u streamovací platformy Max zvykem, v Evropě bude první díl nové řady odvysílán o den později, druhá řada The Last of Us začne tedy v pondělí 14. dubna.

VIDEO: Poslední upoutávka na seriál The Last of Us: Season 2

Ještě se ani nezačala vysílat, ale druhá série The Last of Us už láme rekordy. Podle údajů společnosti Warner Bros Discovery se nejnovějšímu traileru na druhou sezonu The Last of Us podařilo během prvních tří dnů nasbírat více než 158 milionů zhlédnutí na všech platformách. Tato čísla stanovila nový rekord pro HBO a Max originals. Další, kratší ukázku zveřejnilo HBO už před dvěma měsíci.

Kolik bude v druhé sérii epizod? Jaká bude jejich délka?

Druhá řada seriálu The Last of Us se bude skládat ze sedmi epizod, přičemž nejméně jedna z nich bude podle showrunnerů „poměrně dlouhá“. Druhá sezona nebude pokrývat celý děj hry The Last of Us: Part II. Očekává se, že příběh uzavře až nejméně jedna další série.

The Last of Us: Season 2 – premiéry epizod v Evropě

Epizoda č. 1: pondělí 14. dubna 2025

Epizoda č. 2: pondělí 21. dubna 2025

Epizoda č. 3: pondělí 28. dubna 2025

Epizoda č. 4: pondělí 5. května 2025

Epizoda č. 5: pondělí 12. května 2025

Epizoda č. 6: pondělí 19. května 2025

Epizoda č. 7: pondělí 26. května 2025

Kolik sérií bude mít seriál The Last of Us?

Podle webu Production Bulletin se na třetí sezoně The Last of Us nejen už pracuje, ale začátek produkce je údajně naplánován na léto 2025. To je obzvlášť překvapivé, protože druhá řada seriálu ještě ani nebyla odvysílána, což podtrhuje důvěru HBO v seriál. Očekává se, že HBO oficiálně potvrdí třetí sérii někdy po premiéře druhé.

Jak bude seriál reflektovat události hry The Last of Us: Part II?

Každá volba má své důsledky. I o tom bude druhá řada rekordně oceňovaného seriálu The Last of Us, který se vrací po dvou letech čekání. Druhá sezona začíná pět let po událostech první série, kdy Joel zmasakroval tým lékařů, kteří doufali, že vyléčí civilizaci z nemoci měnící lidí v monstra. Jediným problémem tohoto plánu bylo, že záhadně imunní Ellie, kterou si vzal Joel pod svá křídla, by při hledání takového léku zaplatila životem. Nyní budou Joel a Ellie při hledání bezpečí nuceni čelit následkům své minulosti.

Tvůrci seriálu už avizovali, že oproti ději videohry The Last of Us: Part II připravují několik změn. Až na drobnosti, jako je rozšíření příběhu postav známých z videohry podle vzoru první řady, ale neuvedli další podrobnosti. Samotný druhý díl hry změnil některé základní věci, které se některým hráčům líbily na prvním dílu. Bude třeba zajímavé sledovat, jak diváci přijmou novou postavu Abby.

Kteří herci a herečky ztvární postavy druhé řady seriálu?

Hlavní role si zopakují Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel), Gabriel Luna, který hraje Joelova bratra Tommyho, a Rutina Wesley, jež znovu ztvární Tommyho manželku Mariu. Fanoušky videoher asi nejvíc zajímalo, kdo si zahraje Abby, která se vydává pomstít Joelovi za ztráty, které jí způsobil. Roli nakonec obsadila Kaitlyn Dever, známá ze seriálů Apple Cider Vinegar a Unbelievable od streamovací služby Netflix.

Mezi dalšími nováčky budou obyvatelé prosperující komunity pro přeživší Jackson, kam se Joel a Ellie dostanou během své cesty napříč Spojenými státy. Isabela Merced hraje Dinu, kterou s Ellie pojí milostné pouto. Young Mazino ztvární Jesseho, pochůzkáře a jednoho z blízkých přátel Ellie. Ve druhé řadě se nadto objeví herečka Catherine O’Hara (Sám doma), další podrobnosti o její roli ale nebyly prozrazeny.

Ellie a Joel v první řadě seriálu. | Profimedia.cz

Další herci, kteří se k seriálu připojí, budou součástí Abbyina „týmu“, který se vydává pomstít Joelovi. Tati Gabrielle se ujímá role vojenské lékařky Nory, která pracovala v týmu doktorů snažících se získat vakcínu na vyléčení moru Cordyceps, jejichž práci Joel zmařil. Další lékařku Mel a blízkou přítelkyni Abby si zahraje Ariela Barer. Danny Ramirez ztvární Mannyho, oddaného vojáka, který po boku Abby míří do Jacksonu ve Wyomingu. Spencer Lord hraje Owena, bývalého přítele Abby, který rovněž patří k její pomstychtivé partě. Kromě toho se očekává několik dalších nových tváří včetně Joea Pantoliana, který byl obsazen do role Eugena, postavy známé z videoher. Hereckou hvězdou v obsazení je i Jeffrey Wright (Impérium: Mafie v Atlantic City, Americká fikce), který si zahraje Isaaca.

Na čem sledovat The Last of Us: Season 2?

Seriál The Last of Us: Season 2 lze sledovat výhradně na službě Max. Práva na seriál drží HBO, které spadá pod tuto streamovací platformu. Pokud nechcete přijít o počin, jemuž se podařilo zlomit kletbu videoherních adaptací, které kvůli špatným vizuálům či scénářům propadly u diváků i kritků, nezbývá vám nic jiného než si zajistit předplatné Maxu.

Obsah streamovací služby Max lze přehrát na:

chytrém telefonu,

tabletu,

počítači,

televizi,

multimediálních centrech,

set-top boxech,

herních konzolích.

Kolik stojí předplatné streamovací služby Max?

Streamovací služba Max (dříve HBO Max) nabízí dvě varianty měsíčního předplatného:

Standard – 219 korun měsíčně

Premium – 299 korun měsíčně

Roční předplatné pak vyjde na 2190 korun ve standardní verzi a 2999 korun za Premium, což je v obou případech výhodnější než měsíční platby. Je také možné zaplatit si rozšíření Sport, které za 70 korun měsíčně navíc zprostředkovává možnost sledovat TV kanály Eurosport 1 a 2 či živé sportovní přenosy.

Při volbě varianty Standard lze videoobsah sledovat na dvou zařízeních současně. Tato verze nabízí také Full HD kvalitu a limit 30 stažených položek ke sledování offline. Premium zaručí sledování až na čtyřech zařízeních současně, 4K UHD a Dolby Atmos u vybraných titulů a možnost stažení až 100 položek ke sledování offline.

Proč došlo k přejmenování platformy HBO Max?

Streamovací služba Max vznikla sloučením HBO Max a Discovery+. Jednalo se o dlouho avizovaný krok konglomerátu Warner Bros. Discovery, který vznikl fúzí společností Warner Media a Discovery. Změny provázely platformy HBO Max a Discovery+ již od roku 2022, kdy byla fúze obou společností završena.

Původně bylo v plánu plné sloučení platforem, kdy měl nově vzniklý Max nahradit HBO Max i Discovery+. Obavy z odlivu předplatitelů služby Discovery+ přiměly vedení společnosti k částečnému přehodnocení plánů. V rámci služby Max se tak nakonec stávající obsah z HBO Max rozšířil o vybrané tituly z platformy Discovery+.

Další obsah na streamovací platformě Max

S předplatným streamovací platformy Max získáte přístup k dalšímu obsahu. V nabídce najdete širokou sbírku seriálů a filmů. Některé z nich si stejně jako The Last of Us přehrajete jen na této službě. V knihovně nechybějí ani starší filmy studia, například:

Matrix,

Temný rytíř,

Joker,

Duna I a II

trilogie Pán prstenů,

série Harry Potter.

Mezi oblíbené seriály z produkce HBO patří:

Sopránovi,

The Wire: Špína Baltimoru,

Hra o trůny,

Rod draka,

Bílý Lotos,

Bratrstvo neohrožených,

Euforie,

Odpočívej v pokoji,

Pozůstalí,

Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta,

Temný případ,

a mnohé další.

Max představí v roce 2025 i nové seriály Max Originals založené na franšízách od Warner Bros. Pictures, například Vítejte v Derry podle hororového románu To od Stephena Kinga. Na konci roku také zveřejnil poslední díl seriálu Tučňák zachycující příběh známého batmanovského záporáka. Vzhledem k úspěchu seriálu Rod draka ze světa Hry o trůny připravuje společnost další adaptaci na motivy knihy od George R. R. Martina Rytíř sedmi království. Seriál se bude odehrávat několik desetiletí před začátkem Hry o trůny.

Max chystá návrat do Bradavic

Fanoušci knih a filmů o čarodějnickém učni se mohou těšit na další příběhy oblíbených postav. HBO ve spolupráci s autorkou knih J. K. Rowlingovou připravuje seriál o Harrym Potterovi, který znovu převypráví děj jednotlivých knih. Na seriálu se teprve začíná pracovat, ale je jasné, že uvedení série by mělo proběhnout prostřednictvím streamovací služby Max. V posledních týdnech unikly na veřejnost novinky o obsazení chystané knižní adaptace, přičemž některé z nich vyvolaly velké pozdvižení.

Podle serveru Deadline si ředitele Bradavic Albuse Brumbála zahraje veterán John Lithgow. Jeho věrnou přítelkyni a ředitelku nebelvírské koleje Minervu McGonagallovou by pak mohla ztvárnit na Oscara nominovaná herečka Janet McTeerová. Největší pozornost však vyvolalo chystané obsazení role učitele lektvarů, ředitele zmijozelské koleje a bývalého smrtijeda Severuse Snapea. Zřejmě se jí ujme populární britský herec s ghanskými kořeny Paapa Essiedu, jehož zevnějšek se příliš neshoduje s popisem Snapea z knih J. K. Rowlingové. Hagrida, oblíbeného klíčníka a šafáře v Bradavicích, by si podle Deadline mohl zahrát Brett Goldstein známý ze seriálu Ted Lasso.