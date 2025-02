Waze a Mapy Google zůstanou jako samostatné aplikace. Sloučení by mohlo odradit loajální uživatele

Již více než deset let se spekuluje o tom, zda Google spojí své navigační aplikace Waze a Mapy Google. Od akvizice Waze v roce 2013 se tyto spekulace pravidelně vracejí. Přesto k tomuto kroku zatím nedošlo a Google pro to má dobré důvody.

Waze a Mapy Google jsou odlišné aplikace

Obě aplikace mají odlišné zaměření. Zatímco Mapy Google se postupně vyvinuly v komplexní nástroj pro prozkoumávání světa včetně informací o podnicích, recenzí a dat o vytíženosti různých míst, Waze zůstává čistě navigační aplikací zaměřenou na co nejrychlejší dopravu z bodu A do bodu B. Jednoduše řečeno: Mapy Google pomáhají s plánováním celého dne, zatímco Waze vás co nejrychleji dovede do cíle.

Waze si získalo popularitu díky crowdsourcingu – uživatelé v reálném čase hlásí různé dopravní události jako jsou kolony, nehody, policejní hlídky nebo uzavírky. Aplikace pak tyto informace využívá při výpočtech tras. Jak vtipně poznamenávají někteří uživatelé na úkor někdy až příliš velké snahy o úsporu času: „Waze by vás klidně poslalo přes aktivní válečnou zónu, pokud by to ušetřilo pět vteřin jízdy.“

V poslední době se objevily nové spekulace o možném sloučení, protože Mapy Google začaly přebírat některé funkce typické pro Waze. V únoru 2025 například přibyly možnosti hlášení nepříznivého počasí, zaplavených silnic či snížené viditelnosti, což byla dosud doména Waze. Následně se ale ukázalo, že uživatelé Map Google nejsou z této změny příliš nadšeni a často si stěžují na potvrzovací hlášky.

Google také v prosinci roku 2022 spojil vývojářské týmy obou aplikací, což vyvolalo vlnu dohadů. Google tento krok zdůvodnil snahou o větší efektivitu v řízení obou aplikací a snížení nákladů, přičemž zdůraznil, že jejich oddělenost zůstane zachována.

Ke sloučení nedojde

Podle zdrojů blízkých Googlu však ke sloučení – přinejmenším v dohledné době – určitě nedojde. Důvodů je několik – především by tím vznikla příliš komplexní aplikace, která by mohla být pro běžné uživatele matoucí. Navíc by takový krok mohl přitáhnout pozornost antimonopolních úřadů, zejména v Evropě, která se snaží omezit dominanci technologických gigantů. Google už v minulosti čelil antimonopolním žalobám a další by rozhodně nebyla v jeho zájmu.

„Google zůstává hluboce oddaný jedinečné značce Waze, její oblíbené aplikaci a prosperující komunitě dobrovolníků a uživatelů,“ uvedl v minulosti mluvčí Googlu v rozhovoru pro Wall Street Journal. Google opakovaně prohlašuje, že obě aplikace mají své jedinečné publikum a poslání.

Waze má přes 150 milionů aktivních uživatelů měsíčně a stále přichází s novými funkcemi, jako je vylepšená navigace na kruhových objezdech či upozornění na železniční přejezdy, snížení rychlosti, retardéry, nebezpečné zatáčky a spojování více jízdních pruhů do jednoho.

Univerzální mapa vs. navigace

Pokud by Google přece jen obě aplikace sloučil, mohlo by to znamenat přetížení Map Google příliš mnoha funkcemi a ztrátu přehlednosti. Naopak, kdyby se Waze transformovalo do Map Google, mohl by zaniknout jeho hlavní benefit – interaktivní a živě aktualizovaná hlášení od komunity. To by mohlo vést ke ztrátě loajálních uživatelů.

Obě aplikace si tak pravděpodobně nadále zachovají svou samostatnost. Mapy Google budou dál sloužit jako všestranný nástroj pro objevování světa, zatímco Waze zůstane specializovanou navigací pro řidiče, kteří chtějí dojet do cíle co nejrychleji a být varováni před překážkami na cestě.

Určitá vazba mezi oběma aplikacemi však bude pokračovat. Už nyní například Mapy Google zobrazují některá hlášení od uživatelů Waze. Toto sdílení dat se může v budoucnu ještě rozšířit, ale úplné sloučení aplikací zatím není na pořadu dne.

Ačkoli se hranice mezi oběma aplikacemi postupně stírají, stále existují dobré důvody pro to, aby Waze a Mapy Google zůstaly oddělené. Google se snaží zlepšovat oba produkty, ale jejich spojení by mohlo znamenat ztrátu specifických výhod, které uživatelé na každé z nich oceňují. Prozatím se tedy zdá, že Waze a Mapy Google zůstanou dvěma různými cestami k témuž cíli – co nejlepšímu navigačnímu zážitku.

