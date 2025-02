Společnost Microsoft v Polsku investuje do datových center téměř tři miliardy zlotých, tedy v přepočtu 18 miliard korun. Polský premiér Donald Tusk to oznámil po pondělní schůzce s viceprezidentem firmy Bradem Smithem. Po slibu společnosti Google z minulého týdne, že vloží pět milionů dolarů (120 milionů korun) do vzdělávání Poláků v oblasti kyberbezpečnosti, jde o další krok polské vlády směrem k přilákání zahraničních technologických investic.

Microsoft v zemi před třemi lety dokončil výstavbu centra cloudových služeb pro střední a východní Evropu. Jde o tři samostatné komplexy budov přibližně 25 kilometrů od Varšavy za jednu miliardu dolarů, tedy v současném přepočtu 23,9 miliard korun. Investice Microsoftu v Polsku by tak měly vstoupit do druhé fáze. „Nyní mluvíme o 700 milionech dolarů, které pokryjí práce realizované od dnešního dne až do léta 2026. Následně přijde konečná fáze,“ vysvětlil viceprezident Smith.

Firma se chce zaměřit na posílení cloudové a AI infrastruktury a zlepšení kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s polskými ozbrojenými silami. „Tisíce polských vědců, manažerů nebo start-upů budou mít přístup k těm nejmodernějším nástrojům – k datovým centrům, cloudu nebo k umělé inteligenci,“ řekl Tusk. Slíbil, že březen bude patřit setkávání s polským IT sektorem. „Mluvím zde o velkých polských firmách i těch nejmenších, o start-upech, ale také o expertech a technicích.“

Schůzka Tuska s Microsoftem navazuje na konferenci Polsko, rok zlomu, na níž vláda oznámila investice do technologického sektoru v hodnotě 700 miliard zlotých. V přepočtu jde o více než čtyři biliony korun, což je nejvíce v historii Polska. „Rok 2025 bude začátkem pozitivního zlomu, na který jsme dlouho čekali,” slíbil Tusk. Vláda se chce soustředit na vzdělávání, přechod na zelenou energii, rozvoj lodních přístavů a rychlostní železnice nebo spolupráci s technologickými giganty.

„Šéfové největších technologických společností otevřeně říkají, že máme něco, co je naprosto k nezaplacení – otevřenost a odhodlání lidí. Poláci na ně dělají obrovský dojem,“ nechal se slyšet premiér. Globální firmy podle něj dnes vidí Polsko jako atraktivní investiční destinaci, čemuž dál pomáhají například daňové úlevy a dotace na technologický výzkum a vývoj, rychle rostoucí segment e-commerce nebo relativně levná a současně technologicky vzdělaná pracovní síla.

Google vyškolí milion Poláků

Microsoft ale není jediným americkým technologickým gigantem, který vyslal své zástupce jednat s Tuskem. Minulý čtvrtek podepsal šéf společnosti Google Sundar Pichai s polskou vládou memorandum o zavádění umělé inteligence v energetice, v kybernetické bezpečnosti a ve zdravotnictví. Pichai prohlásil, že Google v příštích pěti letech do Polska investuje pět milionů dolarů, s cílem vyškolit milion Poláků v kybernetických dovednostech.

Částka se ale v očích polských novinářů nesetkala s příliš velkým ohlasem – technologická novinářka Sylwia Czubkowska na sociální síti napsala, že na každého vyškoleného Poláka tak připadne jen pět dolarů. Další novinář Szymon Jadczak upozornil na to, že pět milionů dolarů odpovídá 0,3 procenta tržeb, které Google v Polsku vykázal za rok 2023. Společnost Google následně přislíbila, že aby bylo možné memorandum naplnit, počítá s dalšími investicemi v řádu miliard zlotých.

Experti: Chybí nám konkrétní čísla

Kritika celkové vize technologických investic Donalda Tuska míří zejména na neurčitost plánu, expertům chybí detailnější informace o konkrétních projektech. „Samozřejmě jedna věc je množství peněz, ale ještě důležitější bude, do čeho konkrétně nakonec zamíří – zda zajistí rozvoj, efektivitu nebo zda vydáme peníze na infrastrukturu, která ale na růst ekonomiky nebude mít vliv,“ řekla po vládní prezentaci z 10. února v polské soukromé televizi TVN ekonomka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Polsko by si navíc podle odborníků na umělou inteligenci mělo dát pozor na to, aby rozvoj v oblasti technologií zcela nepřenechalo americkým firmám a do budoucna tak neomezilo vlastní potenciál pro polská řešení. „Důležité je, aby stát adekvátně chránil své zájmy a zájmy místních firem. Rizikem totiž může být nerovná konkurence, která by mohla oslabit naše postavení na světové scéně,“ komentuje advokát a odborník na umělou inteligenci Michał Nowakowski.

Kdo je Tuskův Musk?

Během představení vize technologických investic si ale polská média všímala ještě jednoho zásadního momentu, a to, když se premiér Tusk obrátil na jednoho z nejbohatších Poláků Rafala Brzosku sedícího v publiku. Ten stojí za logistickým impériem inPost, ve kterém loni navýšila svůj podíl skupina PPF, a to na necelou třetinu. Tusk na tiskové konferenci mluvil o deregulaci a nutnosti zjednodušit byrokracii, s čímž by mu mohl pomoci byznys.

O pomoc požádal právě Brzosku, který nakonec za týden připravil iniciativu SprawdzaMY. „Jako podnikatelé jsme se této výzvy chopili a během pouhých sedmi dní(!) jsme vytvořili tým stovek dobrovolníků, expertů a úředníků, které spojila společná vize změny byrokratického aparátu státu,“ napsal na sociální síti X podnikatel Brzoska. Platformu spustili v pondělí a během prvních dvanácti hodin nasbírali přes 1700 podnětů. „To je skutečná vlna angažovanosti. Je to důkaz odhodlání a toho, že společně můžeme měnit realitu, kousek po kousku, den za dnem.“

„Jde o poměrně symbolický odkaz na prezidentství Donalda Trumpa v USA, který si vedle sebe postavil Elona Muska, tedy nejbohatšího člověka světa. Musk má také v USA bojovat s byrokracií a zodpovídat za deregulaci,“ komentoval ekonom Witold Orłowski. V historii Polska podle něj již komise a týmy zabývající se deregulací existovaly, zatím ale neúspěšně. „Chtěl bych teď konečně vidět výsledky těchto aktivit. Určitě je ale optimistické, že vláda chce do těchto procesů zapojit zástupce byznysu,“ řekl pro polský web Business Insider.