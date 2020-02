YouTube slaví 15 let: Kam sociální síť směřuje a ohrozí ji TikTok? | E15.cz

Co o vývoji YouTube posledních let míní český "tech" YouTuber Petr Mára?

Kdy jste poprvé zachytil, že existuje nějaký YouTube? A vzpomenete si na první video, nebo videa, která jste na této platformě viděl?

Bylo to asi před 13 lety a působilo to na mě jako síť, služba pro děti. Vlastně mě to odradilo, zajímalo mě to, ale zjistil jsem, tedy aspoň tehdy jsem si to myslel, že to není nic pro mě.

YouTube se ale od té doby změnil. Svůj pohled na tuto síť jste změnil i vy. Jaký je YouTube dnes?

Odpovím jinak. Respektive začnu jinak. Dnes je TikTok to, co byl YouTube před patnácti lety. YouTube je už hotová platforma. Každý si tam najde něco svého. YouTube už vás ničím nepřekvapí. Dnes je na vrcholu. Může na něm zfotrovatět, a nebo může být jako rádio, které vás taky už dnes nepřekvapí, ale iks desítek let prostě je a nejspíš i dál bude.

A jaký podle vás YouTube bude?

Těžko říct. Zajímavé bude sledovat, jestli si nějak masivněji osvojí virtuální realitu.

Co pro vás osobně znamená a co představuje YouTube dnes?

Je to jedna z platforem, kde si spolutvořím svůj brand. A je pro mě relativně důležitá. Je dobré na ní ale nebýt závislý. Z mých všech příjmů mám díky YouTube asi třicet procent. Snažím se své aktivity a to, čemu se věnuju zviditelňovat na všech možných sítích. Teď jsem proto také aspoň trochu aktivní třeba i na tom zmíněném TikToku a pozoruju vývoj kolem této služby.