Z nebe padaly Starlinky. Na obloze shořely desítky družic Muskova internetu
Nad Severní Amerikou se v posledních dnech objevilo nezvyklé nebeské divadlo – stovky lidí zachytily na obloze záblesky mimořádně jasných meteorů. Nešlo však o přírodní úkaz, ale o trosky družic Starlink, které při návratu do atmosféry shořely. Astronomové varují, že podobných světelných show bude přibývat
Na přelomu září a října zaplavily sociální sítě videa zachycující jasné záblesky na noční obloze nad Severní Amerikou. Lidé si je často pletli s meteory, ve skutečnosti však šlo o zbytky družice ze sítě satelitního internetu Starlink, kterou provozuje společnost SpaceX Elona Muska. Satelit po vstupu do hustších vrstev atmosféry zanikl a jeho části vytvořily na obloze světelné efekty.
Starlinky budou padat k zemi častěji
Tento jev není výjimečný. Družice na nízké oběžné dráze mají omezenou životnost – kvůli zbytkovému odporu atmosféry se jejich dráha postupně snižuje a po několika letech končí v ohnivém návratu zpět na Zemi. Menší cubesaty velikosti tenisového míčku zanikají bez povšimnutí, ale větší telekomunikační družice, jako právě Starlinky, dokážou vytvořit na obloze výrazné světelné stopy.
Fenomen se bude podle expertů zintenzivňovat. SpaceX i konkurenční Amazon, který buduje vlastní síť Kuiper, totiž postupně rozšiřují své megakonstelace družic. Astronom Jonathan McDowell odhaduje, že v následujících týdnech by se do atmosféry mohlo vracet až kolem stovky starlinků měsíčně, než tempo postupně opět zpomalí.
Podle aktuálních dat má SpaceX na oběžné dráze přibližně 8,5 tisíce družic Starlink, z nichž většina je v plném provozu. Amazon zatím se svou sítí Kuiper teprve začíná – aktuálně má ve vesmíru 127 satelitů a další várku plánuje vynést v nejbližších dnech pomocí rakety Falcon 9.
S rostoucím počtem satelitů na oběžné dráze se lidé musí připravit na častější „světelné show“ způsobené jejich zánikem. Oba operátoři se přitom snaží plánovat návratové dráhy tak, aby trosky dopadaly mimo obydlené oblasti. Umělé bolidy nad Evropou či Amerikou tak zůstanou spíše výjimečným, o to však působivějším úkazem.