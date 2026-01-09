Vláda hledá náměstky pro Zůnu, kanceláře na obraně má prázdné. Některé rezorty je už obsadily
- Karty v rukou má koaliční rada, která stále jedná o nominantech vládních stran.
- Na obranu by mohl jít exposlanec Vích z SPD, Okamurovo uskupení to nekomentuje.
- Bývalý velvyslanec Česka při NATO Landovský má zastávat odbornou, nikoliv politickou funkci.
Členové nové vlády jsou už druhý měsíc v úřadech, mnohé pozice náměstků však stále čekají na jména. Jednání se vedou především o některých politických nominantech na tyto funkce, jejichž prostřednictvím si ANO, SPD a Motoristé budou navzájem kontrolovat ministry a jejich rezorty. Podobně to fungovalo i v minulých koaličních kabinetech.
Asi nejvíce nejasností panuje na ministerstvu obrany, které řídí Jaromír Zůna (za SPD). Čtyři týdny po jmenování vlády tam ani zpravidla dobře informovaní pracovníci netuší, kdo vlivná místa obsadí. „Pro nové náměstky jsou připravené tři kanceláře. Kdo je získá, ale nevíme,“ řekl začátkem týdne zdroj e15 z rezortu.
Naopak ministři práce, průmyslu, vnitra nebo spravedlnosti nejbližší spolupracovníky včetně takzvaných politických náměstků už jmenovali. Další možná jména posuzuje koaliční rada.
Bude mít Zůna za zády Vícha?
Zůna se před Vánocemi postaral o nečekaný rozruch, když se na své první tiskové konferenci vyslovil pro podporu Ukrajiny a pokračování české muniční iniciativy. Pochválil i nákup amerických nadzvukových letounů F-35. Jako zástupce SPD v kabinetu tak rozzuřil nejprve příznivce strany; ostrá reakce jejího vedení přišla vzápětí. Výroky šéfa SPD Tomio Okamura na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského způsobily diplomatickou roztržku, premiér Andrej Babiš je od té doby zmírňuje. Opozice se pokusí Okamuru sesadit z čela Poslanecké sněmovny.
Právě Zůnovo vystoupení má být důvodem, proč SPD začala usilovně hledat do vedení rezortu člověka, který by na ministra dohlížel. Mluvčí strany Lenka Čejková se však s ohledem na probíhající jednání koaličních stran o náměstcích nechtěla podrobněji vyjadřovat. Nepotvrdila ani možnost poslat na obranu jako náměstka exposlance strany Radovana Vícha, byť se o tom od konce roku spekuluje.
Vích byl od roku 2017 místopředsedou a později členem výboru pro obranu. Platí za odborníka na armádní problematiku, jako poslanec se mimo jiné zajímal o obranné akvizice a činnost Vojenského zpravodajství. Vích nástup do vedení rezortu úplně nevylučuje. Rozhodnutí je ale podle něj na koaliční radě a vládě.
Politického náměstka mají mít na obraně také Motoristé. Ani v tomto případě ale není o adeptovi ještě jasno. Objevuje se jméno Lubora Nováka, stranického koordinátora v Jihomoravském kraji. Mluvčí Motoristů Barbora Šťastná to však nekomentuje.
A neví se ani to, koho na ministerstvo dosadí hnutí ANO. Na podzim se v této souvislosti hovořilo o bývalém velvyslanci Česka při NATO Jakubu Landovském. Podle informací e15 má ale zastávat odbornou, nikoliv politickou funkci. Landovský se zřejmě stane ředitelem některé ze sekcí úřadu.
Řada ministrů už náměstky má
Zatímco Zůna má kanceláře pro nové náměstky prázdné, někteří jeho vládní kolegové své nejbližší spolupracovníky už jmenovali. Třeba ministerstvo práce před Vánocemi v tiskové zprávě informovalo, že s šéfem rezortu Alešem Juchelkou (ANO) přicházejí tři ženy. Jeho politickou náměstkyní se stala Jiřina Žežulová, zbývající dva posty obsadily dosavadní šéfka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek Kateřina Jirková a odbornice na sociální politiku, prevenci a sociálně-právní ochranu dětí Edita Stejskalová.
Začátkem ledna představil nové náměstky také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Za SPD jmenoval Marcela Dlaska, bývalého dlouholetého manažera skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Dlask bude mít na starosti energetiku. Dalším náměstkem za Motoristy je Jan Sechter, který působil v Hospodářské komoře. Stejný post zastával už v rezortu dopravy v době, kdy ho řídil Havlíček.
Nové náměstky už mají i ministři vnitra, spravedlnosti, místního rozvoje nebo životního prostředí. Většinu z nich navrhla některá ze tří vládních stran.