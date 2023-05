Musk se setkal s akcionáři Tesly. Společnost poprvé zavede reklamy | e15.cz

Žádný z Muskových výroků, které zazněly na letošní valné hromadě Tesly nevyvolal natolik pozitivní reakci publika jako zařazení reklam do marketingové strategie společnosti. Známý miliardář jakoukoli inzerci dlouho odmítal.

„Tesla neutrácí za reklamy či podporu. Raději použijeme peníze na to, aby byl náš produkt skvělý,“ napsal například před čtyřmi lety na Twitteru. Ke změně přistoupil na žádost akcionářů. „Neuvědomil jsem si, že to lidé tolik chtějí. Zkusíme to a uvidíme, jak to půjde,“ prohlásil šéf Tesly.

Prozradil také, že automobilka letos konečně uvede na trh cybertrucky, futuristické elektrické pick-upy s mimořádnými jízdními vlastnostmi, které šéf Tesly slibuje už několik let. Jakmile se jejich výroba rozjede na plné obrátky, firma prý dokáže dodávat až půl milionu cybertrucků ročně.

Kdo je Elon Musk?

Podle Muska čeká světovou ekonomiku v nadcházejících dvanácti měsících výrazný útlum. Americké hospodářství kvůli vysokým úrokovým sazbám zpomalí, a to se zákonitě odrazí na poptávce po automobilech. „Řada firem zkrachuje, nicméně Tesla je z dlouhodobého hlediska v dobré pozici,“ myslí si šéf automobilky. Model Y letos podle něho bude „nejprodávanějším vozidlem na Zemi“.

Tesla v posledních měsících několikrát zlevnila své elektromobily, aby nakopla tržby. Kvůli tomu klesly její marže, společnost je však nadále ziskovější než její konkurenti z řad tradičních automobilek, připomíná stanice CNN. V prvním letošním čtvrtletí dosáhla zisku 2,5 miliardy dolarů, zhruba 54,7 miliardy korun, při tržbách 23,3 miliardy dolarů.

Výrobce elektromobilů se na úterní konferenci rovněž zavázal, že důsledně prošetří své dodavatele kobaltu, zda nevyužívají dětskou práci. Kobalt je jedním z klíčových kovů, které se používají při výrobě baterií a těží se zejména v zemích typu Demokratické republiky Kongo, kde je dětská práce stále velmi rozšířená.

Musk se na setkání s akcionáři nevyhnul kritice. Tráví podle nich příliš mnoho času řízením Twitteru, který loni koupil za 44 miliard dolarů a musel se proto zbavit části podílu v Tesle. Miliardář v úterý prohlásil, že ho sociální síť bude v budoucnu zaměstnávat méně než v uplynulých šesti měsících a vyvrátil spekulace o svém odchodu z čela automobilky. Muska má v blízké době vystřídat na postu výkonného ředitele Twitteru Linda Yaccarinová, bývalá vysoká manažerka mediálního konglomerátu NBCUniversal.

Akcie Tesly se v době zahájení valné hromady podniku obchodovaly za 166,52 dolaru. Po uzavření trhů v úterý večer zpevnily o více než procento. Za rok 2023 už posílily o více než padesát procent, což je významné zlepšení oproti loňskému roku, kdy naopak o 34,4 procenta oslabily.

Šéf automobilky po skončení konference ještě poskytl obsáhlý rozhovor stanici CNBC. V něm mimo jiné promluvil o společnosti OpenAI, která vytvořila revoluční chatbot ChatGPT. Musk, jenž OpenAI spoluzaložil, ale později z ní odešel, vyjádřil zklamání nad tím, že se tato organizace vzdaluje svým nekomerčním kořenům. „OpenAI vznikla jen díky tomu, že jsem chtěl vytvořit neziskovou alternativu k rostoucí dominanci Googlu v oblasti umělé inteligence,“ vysvětlil Musk.

Řeč přišla také na to, proč CEO Tesly loni nařídil zaměstnancům povinný návrat do kanceláří. Podle Muska je nemorální, aby měli kancelářští pracovníci nárok na home-office, když dělníci v továrnách musejí chodit fyzicky do práce. On sám prý pracuje sedm dní v týdnu a bere si volno jen dva až tři dny v roce.

Z geopolitických témat Muska nejvíc znepokojuje napětí mezi Čínou a Spojenými státy. Varoval zejména před dopady čínské invaze na Tchaj-wan. „Čínská a globální ekonomika jsou jako dvojčata,“ soudí Musk. Případný konflikt by měl podle něj strašlivé následky nejen pro Teslu. „Nejsem si jistý, zda byste si v takovém případě mohli koupit například iPhone,“ dodal. Přiznal rovněž, že v posledních amerických prezidentských volbách dal hlas Joe Bidenovi, nepovažuje ho však za ideálního lídra země. „Přál bych si, abychom měli za prezidenta normálního člověka,“ poznamenal.