Třicet milionů umělé inteligenci v účetnictví. Fondy Kaya a Nation1 podpořily startup Digitoo | E15.cz

Před třemi měsíci Digitoo představilo plnohodnotný produkt, od té chvíle stihlo nabrat už přes 650 klientů a stovku z nich přetransformovat v platící zákazníky. Celkově by dle odhadu společnosti mělo do placeného režimu přejít až 80 procent firem, které produkt vyzkoušejí. Startup prozatím neinvestoval do marketingu, jedná se tedy zatím o firmy, které aktivně hledaly způsob, jak zrychlit účetnictví.

„Různé systémy, které jsou na trhu, vyžadují stále spoustu manuální práce. Jen velmi málo účetních procesů probíhá automatizovaně a oprava chyb zabírá cenné sekundy, minuty a hodiny. Přes 90 procent firem není stále digitalizováno, proto jsme se rozhodli postavit vlastní řešení, které digitalizuje celý účetní proces v jedné aplikaci a připojí se k účetnímu systému na pár kliků,“ popisuje Fuentesová, která zkušenosti s AI nabrala ve startupu Rossum. Ten patří v tomto oboru v tuzemsku mezi nejúspěšnější, minulý rok získal investici sto milionů eur. Zároveň se věnuje podobné problematice jako Digitoo, konkrétně nabízí produkt, který dokáže automaticky pomocí AI roztřídit dokumenty.

Digitoo se od začátku soustředí na malé a střední podniky. Tím se také odlišuje od konkurence, která cílí na velké korporace. „Peníze nyní půjdou na vývoj osobní umělé inteligence, která bude sama účtovat. Přečte klíčová slova a bude se učit přímo od seniorní účetní. Díky tomu bude umět přiřazovat veškeré kódy automaticky. Účetní už tak bude jen vyhodnocovat data nebo zpracovávat daňové přiznání a další odborné činnosti,“ říká Fuentesová. Podle ní v současné době faktura projde až přes šest lidí, než se zanese do systému. „S námi to trvá pár minut, nikoliv pár týdnů a nikdo to nemusí dělat manuálně,“ říká.

Potenciál v českém startupu vidí i investoři, kteří v aktuálním investičním kole poslali do Digitoo kolem třiceti milionů korun. Konkrétně se jedná o fond Kaya, který do Digitoo peníze vložil už v roce 2021, Nation1 a slovenskou společnost Crowdberry.

„Zaujala nás vize eliminovat papírové faktury a účtenky. Digitoo je postavené tak, že papírová forma dokladu ve firmě nikdy nevznikne, a tím pádem po firmě ani nebude pobíhat,“ říká Tomáš Pacinda z fondu Kaya.

„Digitoo přináší možnost automatizace a digitalizace v odvětví, kde ještě donedávna vládly excelové tabulky, a posouvá tak účetnictví v mnoha firmách do 21. století. Každé řešení, které dokáže šetřit čas zaměstnanců a s tím spojené náklady, je krokem vpřed a my v Nation 1 přesně s takovými projekty chceme pracovat a pomáhat je rozvíjet nejen pomocí kapitálu, ale také v rámci poradenství a napojení na ty správné partnery,“ uvedla Petra Hudeček Končelíková, partnerka v investiční společnosti Nation1.

Tomáš Pacinda z fondu Kaya, který v minulosti investoval například do startupů Woltair, Twisto nebo Rohlík, vidí příležitost zejména v cílení na malé a střední podniky. „Digitalizace účetnictví a podpůrných procesů tady sice existuje již dlouhou dobu, byla ale dostupná primárně pro velké nadnárodní skupiny. Většinou se jednalo o relativně drahé technologické řešení vyvíjené na míru,“ říká s tím, že právě model SaaS (Software as a service – pozn. red.) je pro menší firmy ideální. „Tím se otevírá investorsky zajímavý tržní potenciál napříč několika trhy v Evropě,“ věří investor.

Už brzy ale Digitoo podstoupí další fázi financování. V lednu příštího roku by chtělo od investorů získat mezi třemi až čtyřmi miliony eur, tentokrát to ovšem budou investoři ze zahraničí. Podle Fuentesové by navázání spolupráce se zahraničními investory mělo firmě pomoci při expanzi.

Mimo Česka firma nabízející umělou inteligenci v účetnictví působí i na Slovensku a v příštím roce by měl přibýt i britský trh. „Britové jsou zvyklí řešit problémy online nebo po telefonu,“ vysvětluje volbu trhu zakladatelka Digitoo.

V Česku se v posledních letech objevilo několik firem, které na trh vstoupily s produktem na bázi umělé inteligence. Mimo zmíněný startup Rossum, do kterého investoval například fond Miton, čeští startupisté založili například WeBoard, který AI využívá pro online školení zaměstnanců, plzeňský InstaCover, věnující se automatizaci pojišťovnictví, nebo brněnský Carebot působící ve zdravotnictví.