Učil Američanky nosit náušnice, teď v Česku zavírá krám. Po řetězci Claire's zbydou miliony dluhů
V Česku zavírá brány pobočka legendárního amerického řetězce orientovaného na módu, který před desítkami let učil mladé Američanky nosit náušnice. Děje se tak v návaznosti na bankrot mateřské společnosti, která byla po více než půlstoletí byznysu nucena ukončit činnost.
Padesát milionů korun dluhu, které už americká matka nezaplatí. S takovým východiskem na sebe začátkem září podala insolvenční návrh firma, která zastřešuje český byznys americké společnosti Claire's. Řetězec orientovaný na módní doplňky vznikl ve zcela jiné byznysové éře začátkem šedesátých let, v poslední době už nezvládl nápor konkurence a oznámil úpadek. Ten se pochopitelně dotkl i byznysových poboček ve zbytku světa. Už koncem června, tedy měsíce před podáním insolvenčního návrhu, přitom mateřská firma své české pobočce zmrazila jakoukoli podporu.
„Dlužník se od roku 2022 potýká s poklesem tržeb, přičemž ve stejném období došlo k zásadnímu navýšení výdajů nezbytných k provozu jeho podnikání,“ uvedl právník tuzemské Claire's Czech Republic Luděk Chvosta ze společnosti Kinstellar. Negativní dopad na podnikání české pobočky Claire's, která je formálně vlastněna stejnojmennou britskou odnoží, byl podle něho dále umocněn rostoucí konkurencí, změnami v chování spotřebitelů a trvalým přesunem zákazníků od kamenných prodejen k online nakupování.
