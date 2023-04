Vede OpenAI a chystá se na globální pohromu. Kdo je Sam Altman | e15.cz

Zažitá představa o lidech z technologické komunity, „ajťácích“, říká, že mezilidské kontakty příliš nevyhledávají a někdy v nich bývají přímo neobratní. „Představte si chytrého člověka. Nepředstavíte si někoho, kdo je skutečně dobrý v mluvení s lidmi, představíte si skutečného podivína,“ říká dřívější dlouholetý šéf známého startupového akcelerátoru Y Combinator Paul Graham. „Je to pozoruhodné, když je někdo extrovert a zároveň opravdu chytrý,“ řekl Graham před lety o Altmanovi pro magazín Vox.

A Altman přiznává, že v kontaktu s lidmi je opravdu často. Jeho výpisy volání někdy ukazují i šest tisíc protelefonovaných minut měsíčně. Jeho kolegové, investoři či přátelé popisují, že Altman je k zastižení prakticky kdykoli. Altman sám odhaduje, že je denně ve spojení s nižšími stovkami lidí, ať už po telefonu, přes e-mail, nebo prostřednictvím chatovacích aplikací. Pro člověka, který se zabývá vývojem obřích jazykových modelů, je to vcelku přiléhavá vlastnost.

Počítač jako okno do světa

Sam Altman vyrůstal v St. Louis. Programovat se naučil už v osmi letech, ve stejné době také začal rozebírat svůj počítač Applu. Počítač se pro něj stal klíčovým spojením se světem. „Vyrůstat na středozápadě jako gay na počátku milénia nebyla právě ta nejlepší věc na světě,“ řekl magazínu New Yorker. „Když jsem objevil chatovací místnosti na AOL, byla to pro mě transformativní zkušenost. Když je vám 11 nebo 12, je špatné mít tajemství,“ popsal. S tím, že je gay, se svým rodičům svěřil v 16 letech. Když skupina křesťanů bojkotovala diskusi o sexualitě na jeho škole, přihlásil se ke své homosexualitě veřejně.

Altman studoval počítačové vědy na Stanfordově univerzitě, po dvou letech ji ale opustil a se dvěma spolužáky začal vyvíjet mobilní aplikaci Loopt, která přátelům ukazuje polohu uživatele. Loopt se následně například spolu s Redditem dostal do první skupiny startupů, které podpořil Y Combinator. Každý ze startupů tehdy získal 6000 dolarů na jednoho zakladatele.

Valuace Looptu se postupně vyšplhala až na 175 milionů dolarů, aplikace ale nikdy nedokázala přitáhnout větší počet uživatelů. Spoluzakladatelé nakonec Loopt v roce 2012 prodali za 43 milionů dolarů, částku zhruba odpovídající sumě, kterou startup v průběhu let získal od investorů.

Jak funguje ChatGPT?

S pěti miliony dolarů, které získal z prodeje, založil Altman malý investiční fond Hydrazine Capital. Od investorů včetně spoluzakladatele PayPalu Petera Thiela vybral 22 milionů dolarů. „Silicon Valley je plné chytrých lidí, ale Sam je ve své vlastní lize. Když mluví, dávám dobrý pozor, protože jeho postřehy bývají obvykle přesné,“ napsal Thiel v odpovědi na dotazy Voxu.

Sázka na jádro

Většinu získaných peněz Altman investoval do startupů, s nimiž spolupracoval Y Combinator. Peníze vložil také do Redditu, který v tu dobu už startupový akcelerátor opustil. „Chcete investovat do chaotických, trochu rozbitých společností. Ošetříte ty skvrnky na povrchu a díky těmto skvrnám bude ta firma obrovsky podhodnocená,“ popsal Altman reportérovi New Yorkeru, který s ním v roce 2016 strávil několik dní. Za čtyři roky se hodnota fondu zdesetinásobila. Altman ale přesto ze světa investičních fondů vycouval, nechtěl totiž investiční cíle vybírat jen podle toho, jak velký potenciál zhodnocení nabízejí. Opakovaně prohlašuje, že hodlá měnit svět a posouvat lidstvo kupředu. A podle toho si vybírá i firmy, do kterých investuje.

Altman tehdy učinil i další radikální životní rozhodnutí, když se vzdal značné části svého osobního majetku. Ponechal si dům v San Francisku, auto, dům na kalifornském pobřeží a rezervu deset milionů dolarů, jejíž úroky mu měly pokrýt životní náklady. Bez práce ale dlouho nevydržel. Již zmíněný Paul Graham Altmana oslovil, aby jej a jeho životní a pracovní partnerku Jessicu Livingstonovou vystřídal ve vedení Y Combinatoru.

Největší Altmanovou soukromou investicí je vklad do jaderné energetiky a společnosti Helion Energy Autor: profimedia.cz

Nový šéf Y Combinatoru toužil vždy vytvořit obří technologický konglomerát, který by posouval svět vpřed. Když se v roce 2016 investičního akcelerátoru ujímal, rozhodl se jej pro naplnění tohoto cíle využít. Firma pod vedením Altmana investovala do startupů zkoumajících jadernou fúzi a štěpení. Podle něj jedinečnost těchto firem jim otevírá dveře. „Protože lidé vnímají, že je to zajímavé, chtějí pomoci. Další mobilní aplikace? Lidé protočí panenky. Raketová firma? Každý chce létat do vesmíru,“ vysvětlil Altman.

Strach z budoucnosti

Prudký rozmach umělé inteligence vyvolává u mnohých včetně řady předních osobností světa technologií obavy z toho, že AI obrátí své schopnosti proti lidstvu. Může to být velmi překvapivé, ale člověk, který stojí za ChatGPT, tyto obavy sdílí. Magazín New Yorker zmiňuje vzpomínky zakladatelů startupu Shypmate Kwadwa Nyarka a Perryho Ogwuche, kterým na jedné oslavě řekl, že mezi jeho koníčky vedle závodních aut a létání patří i přípravy na globální katastrofu schopnou zničit lidstvo. Mimo obavy z toho, že lidstvo může ohrozit v laboratoři modifikovaný virus nebo že svět ve válkách o omezené zdroje sáhne k jaderným zbraním, vyslovil i strach z útoků umělé inteligence. „Snažím se o tom moc nepřemýšlet. Ale mám zbraně, zlato, jodid draselný, antibiotika, baterie, vodu, plynové masky izraelské armády a velký kus země v Big Sur (venkovský region na pobřeží Kalifornie – pozn. red.), kam můžu odletět,“ dodal.

Známé investice Sama Altmana Airbnb Podle dostupných informací byl Altman v roce 2009 jedním z prvních investorů do Airbnb. Reddit Altman investoval do sociální platformy v jejích počátcích. Když Reddit v roce 2006 získala společnost Condé Nast, Altman údajně svou vstupní investici výrazně znásobil. Stripe Altman do online platební firmy investoval v jejích počátcích v roce 2010. Dnes je Stripe dvojkou na trhu za službou PayPay a má hodnotu 95 miliard dolarů. Cruise Do společnosti vyvíjející autonomní automobily vložil Altman nejen vlastní peníze, navíc ji přesvědčil ke spolupráci s Y Combinatorem. V roce 2016 firmu koupila automobilka General Motors za více než 1,2 miliardy dolarů. Helion Energy Altman se dlouhodobě zajímá o jadernou energetiku, uvažoval dokonce o založení vlastní firmy v tomto oboru. Do Helionu poprvé vložil peníze v roce 2015. Společnost vyvíjející jaderný reaktor pracující na principu nukleární fúze slibuje, že v roce 2024 bude její reaktor vyrábět elektřinu. Altman už do Helion Energy vložil 375 milionů dolarů. Worldcoin Worldcoin si klade za cíl zpřístupnit svět digitální ekonomiky všem lidem na světě. Altmanem spoluzaložený projekt chce stanovený obnos ve své kryptoměně zdarma věnovat každému na světě. Kvůli distribuci Worldcoin nasadil systém rozpoznávání duhovky, aby si nikdo o svůj díl nemohl zažádat vícekrát. Plán ale zatím naráží jak na potíže s lokálními partnery, tak v řadě zemí i na regulaci.

Tak proč tedy tlačí kupředu společnost, kterou dnes mnozí vnímají jako součást této velké hrozby? Jedním z důvodů, proč v roce 2015 Altman spolu s Elonem Muskem stál u zrodu OpenAI, firmy vytvářející ChatGPT, byl i záměr vést rozvoj umělé inteligence tak, aby nezačala ohrožovat lidstvo. Zakladatelé OpenAI, původně utvořené jako neziskové organizace, vyjadřovali mimo jiné obavy z činnosti divize DeepMind Technologies technologického gigantu Google. Byli totiž přesvědčeni, že Google umělou inteligenci rozvíjí tak, aby dokázala monitorovat, zda se mu někde na světě nerodí konkurence.

Musk se s OpenAI rozešel v roce 2018, oficiálně to vysvětlil tak, že jeho automobilka Tesla Motors se také věnuje vývoji umělé inteligence a on se tak ocitá ve střetu zájmů. Altman ovšem tvrdil, že Musk přišel s nabídkou převzetí organizace, a když ji ostatní členové vedení odmítli, Musk své působení v OpenAI ukončil.

Spolu s Altmanem stál u zrodu OpenAI mimo jiné i Elon Musk, jejich cesty se ale později rozešly Autor: profimedia.cz

O rok později Altman odešel z pozice prezidenta Y Combinatoru, aby se OpenAI mohl věnovat naplno. OpenAI opustila svůj nevýdělečný status, své zisky ale zastropovala na stonásobku jakékoli investice. Přišlo také partnerství s Microsoftem a o rok později OpenAI vydala jazykový model GPT-3, o němž se hovoří jako o zásadním kvantitativním skoku ve srovnání s jeho předchůdci.

Chatbota ChatGPT OpenAI vypustila do světa teprve na konci loňského roku a ten se okamžitě stal hitem. Altman od počátku varuje, že dovednosti této technologie jsou zatím omezenější, než se zdá, a dodává k tomu, že problémy mívá ChatGPT mimo jiné při práci s fakty.

Zároveň ale OpenAI v současnosti mírně brzdí. Nyní využívá jazykový model GPT-4 a Altman tvrdí, že novou verzi GPT-5 teď OpeanAI nevyvíjí a ještě nějakou dobu to nebude dělat. Reagoval tak, když byl na konferenci pořádané Massachusettským technologickým institutem (MIT) dotazován na otevřený dopis žádající pozastavení vývoje umělé inteligence a globální dohodu na pravidlech jejího dalšího využívání a rozvíjení, který nedávno podepsali Musk a další osobnosti. „Děláme i další věci vedle GPT-4, o němž si myslím, že má nejrůznější bezpečnostní problémy, které je důležité řešit a byly z toho dopisu zcela vynechány,“ prohlásil.

Umělá inteligence může zásadně změnit svět k lepšímu ale ve špatných rukou mu i uškodit, říká Altman Autor: Reuters

V rozhovoru pro televizní stanici ABC v březnu Altman řekl, že v OpenAI jsou z dalšího rozvoje umělé inteligence „trochu vyděšení“. „Velmi se obáváme toho, že autoritativní režimy začnou tuto technologii rozvíjet,“ dodal. On osobně má strach především z rozsáhlých dezinformací, jejichž tvorbu a šíření by AI mohla umožnit.

Navíc časy stále větších a větších jazykových modelů, jaké využívá ChatGPT, podle Altmana už končí. Vylepšování jazykových modelů už nebude spočívat v jejich růstu, řekl na zmíněné akci pořádané MIT.

Altman připouští, že umělá inteligence může mnohé lidi připravit o práci, vzniknou prý ale nové, zajímavější pracovní příležitosti. „Můžeme mít mnohem vyšší kvalitu života i životní standard,“ řekl pro ABC. „Lidé ale potřebují čas, aby se přizpůsobili, aby zareagovali, aby si zvykli na novou technologii,“ dodal.