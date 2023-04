ChatGPT, 3D tisk a roboti: Vyřeší inovace krizi bydlení v Česku? | e15.cz

Naději lze částečně hledat v technologickém pokroku. Na poli inovací typu 3D tisk nebo biologicky rozložitelných materiálů se s jistotou pohybují i některé tuzemské firmy. Spíše než výstřelky typu inteligentních robotů či 3D tisku teď jako největší sci-fi vypadá návrat růstu cen na nulovou až dvouprocentní úroveň. Přitom právě to by stavebníkům asi pomohlo nejvíc. Možná je realističtější počítat s tím, že stavění bude výrazně zjednodušeno inovacemi. I ty ale někdy mají četná úskalí.

Smutný zelený úděl

Systém dotací a nároků na získání stavebního povolení nutí investory budovat stále složitější díla. Tepelné čerpadlo u rodinného domu bylo byrokratickým minimem ještě před válkou. Zpřísňující předpisy nyní vedou i k zapojení solárních panelů. Zdánlivě štědré státní pobídky a kompenzace vyšších cen energeticky nenáročných staveb vypadají jako lákavá cesta. Vyžadují ale mimo jiné zavedení rekuperace coby řízeného větrání, což také není levná záležitost.

Vzniká z toho paradoxní situace: legislativa nutí stavebníky do stále sofistikovanějších a dražších staveb, zároveň ale demografickým vývojem zvýrazněný podstav řemeslnických cechů komplikuje budování zelené budoucnosti. Nejen informatici navíc znají obecnou poučku ve znění, že čím je nějaký systém složitější, tím je náchylnější k poruše. Platí to i pro domy a jejich údržbu.

Když o stavebnictví přemýšlí umělá inteligence

Již nyní ale existují technologie, které by mohly vzbudit naděje na změnu kurzu. Tedy na možnost legálně postavit a „kolaudovat“ budovu, na jejíž hrubou stavbu by nebylo potřeba použít lidské ruce. S návrhem projektové dokumentace by navíc mohl výrazně pomoci i zmíněný jazykový modul ChatGPT nabitý vědomostmi. Minimálně pro brainstorming se může hodit i nyní, když ne rovnou pro vytváření projektové dokumentace. Jak by se tedy dal podle ChatGPT výrazně zjednodušit stavební proces? Modul tvrdí, že zná příklady úspěšného využití 3D tisku.