Úspěch českého byznysu v Asii. Sklář prodal dílo singapurskému miliardáři
Na designovém veletrhu FIND se z náhodného setkání stal příběh, který propojuje české řemeslo, singapurský národní symbol a podnikatelskou odvahu. Z monumentální skleněné orchideje Vanda Miss Joaquim se nakonec stala investice singapurského miliardáře Prasoona Mukherjeeho – a pro českého skláře Jiřího Pačinka další důkaz, že dokázal proměnit krizi v triumf. Pandemie mu kdysi sebrala většinu zakázek, dnes prodává vlastní díla lidem z globální elity a určuje si vlastní směr.
Když Jiří Pačinek loni poprvé přiletěl na singapurský veletrh designu a interiérů FIND – Design Fair Asia, nečekal nic víc než inspiraci. „Říkal jsem si, že se podívám, jak to tam dělají, a možná se potkám s pár lidmi z oboru,“ vzpomíná. Na veletrhu se setkal s mladým sklářem Guangjunem Kungem. Zatímco v Česku má výroba skla silnou tradici, v Singapuru se dá počet sklářů napočítat na prstech jedné ruky. „Bylo to úžasné. Do té doby jsem pana Pačinka sledoval pouze na Youtube a obdivoval jeho umění,“ popisuje Guangjun Kung. Ten českého mistra pozval k sobě do dílny Tombalek, kde přeskočila jiskra profesní zvědavosti. „Bylo to spontánní. Prostě jsme si řekli, že něco zkusíme udělat společně,“ popisuje Pačinek.
Z původně lehkého nápadu se stal roční projekt. CzechTrade, jehož zahraniční kancelář v Singapuru vede Ladislav Graner, se ujal organizační role a do spolupráce zapojil českou botaničku Janu-Leong Škorničkovou, která v Singapuru dlouhodobě působí. Škorničková nafotila detaily národní květiny Vanda Miss Joaquim, rozebrala je na jednotlivé části a poslala do severních Čech, kde se v Pačinkově sklárně pustili do tvorby. Výsledkem je plastika inspirovaná tvarem a barevností orchideje – nikoli botanická kopie, ale její skleněná pocta.
Hlavní část výroby proběhla v Česku, ale závěrečné úpravy se uskutečnily přímo v Singapuru, aby vzniklo symbolické propojení obou zemí. Pačinek s manželkou dorazil krátce před letošním veletrhem, v dílně Tombalek spolu s Kungem připravili finální detaily a za účasti médií si hosté mohli sami vyzkoušet foukání skla. Do projektu se zapojila i další renomovaná sklářská firma Halama z Česka, jejíž mistr rytec dodal plastice jemné detaily. „Chtěli jsme, aby bylo vidět, že za tím stojí česká tradice i nová energie,“ říká Pačinek.
Monumentální skleněná orchidej, vysoká přes metr, zaujala investora Prasoona Mukherjeeho, singapurského miliardáře indického původu. Mukherjee, který už dříve nakoupil český design – například instalaci od Preciosy – si dílo okamžitě zarezervoval. V neděli 14. září po veletrhu mu Pačinek s manželkou orchidej osobně nainstalovali v jeho singapurské rezidenci. „Je úžasné vidět, že něco, co vzniklo z čisté radosti, si najde cestu do domu tak významného člověka,“ říká sklář.
Jak proměnit krizi v triumf
Pačinkova cesta do Asie završuje proměnu, kterou jeho podnikání prošlo během covidu. Ještě před čtyřmi lety tvořila většinu jeho zakázek anonymní výroba pro velké značky typu Lasvit – zhruba osmdesát procent produkce. Pandemie ale přerušila dodávky a donutila ho spoléhat se na vlastní tvorbu. „Najednou nebylo pro koho vyrábět. Buď jsme skončili, nebo jsme začali dělat věci pod vlastním jménem,“ vzpomíná.
Začal navrhovat a prodávat autorské kusy, otevřel sklárnu turistům a z návštěvnického zážitku udělal hlavní zdroj příjmů. Dnes je poměr opačný: devadesát procent tvoří zakázky s jeho podpisem. Zákazníci z celého světa jezdí do severních Čech, aby si vyfoukli vlastní kousek skla nebo si nechali vytvořit unikátní lustr či plastiku. „Je to jiný způsob práce – můžeme určovat kvalitu i cenu, ale hlavně příběh,“ říká Pačinek.
Jiří Pačinek vytvořil se singapurským sklářem Guangjunem Kungem z firmy Tombalek skleněnou orchidej |
Na veletrhu FIND se proto nespokojí s pouhým prodejem. Schází se s investory i zástupci světových firem, aby je přesvědčil k návštěvě České republiky. „Chci, aby přijeli k nám, viděli, jak se sklo rodí z písku a ohně, a třeba se rozhodli pro velký projekt přímo v Česku,“ vysvětluje. CzechTrade má v Singapuru stejnou ambici. „Naším cílem je budovat image Česka jako země, kde vzniká kvalitní design. V Singapuru vidíme velký potenciál pro český byznys, a proto chceme vytvořit zázemí i pro firmy, které zatím o vstupu na tamní trh neuvažují, ale v budoucnu to mohou zvažovat,“ řekl pro e15 ředitel CzechTrade Radomil Doležal.
Skleněná orchidej v Singapuru tak není jen dalším exportním úspěchem českého řemesla. Je symbolem Pačinkovy nové éry: z dodavatele pro cizí značky se stal autorským tvůrcem, který propojuje českou tradici s mezinárodními příležitostmi – a jeho zákazníky jsou dnes i lidé z globální podnikatelské elity.
Dílo vznikalo v kooperaci se singapurským sklářem Guangjunem Kungem z firmy Tombalek. |