Kvůli útoku na Izrael se ruší letecké spoje z Prahy do Tel Avivu | e15.cz

Kvůli situaci v Izraeli byly některé letecké spoje mezi Prahou a Tel Avivem zrušeny či zpožděny. Letiště Václava Havla proto doporučilo cestujícím, aby sledovali webové stránky dopravců, u nichž si zakoupili letenky. Dnes ráno to uvedla mluvčí pražského letiště Klára Divíšková.

Společnost Smartwings, která provozuje pravidelnou linku mezi Prahou a Tel Avivem, plánuje, pokud se nezhorší situace, vypravit sobotní večerní let v pondělí časně ráno, dnešní spoj by mohl odletět podle letového řádu. Řekla to mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

Kvůli obavám o bezpečnost po útoku radikálů z palestinského hnutí Hamás na Izrael a následné odvetě židovského státu letecké společnosti z celého světa zrušily desítky sobotních i dnešních letů do Izraele.

Podle Dufkové dnes také společnost Smartwings vypravila speciální let, kterým se z Izraele mají vrátit převážně její zaměstnanci a někteří čeští občané, kteří měli přiletět ranní linkou. Smartwings má v Tel Avivu jednu ze svých základen kvůli pronájmu svých letadel s posádkami izraelským dopravcům. „Z důvodu bezpečnostní situace společnost dnes vypravila speciální let pro repatriaci českých posádek,“ sdělila Dufková.

„Vzhledem k aktuální situaci v Izraeli registrujeme několik zpožděných a zrušených letů mezi Prahou a Tel Avivem. Cestujícím doporučujeme sledovat webové stránky dopravců,“ uvedlo dnes pražské letiště na síti X.

Z Prahy v sobotu neodletěl spoj, který měl do Tel Avivu odstartovat čtvrt hodiny před půlnocí. Podle Dufkové byla pravidelná linka z důvodu aktuální situace v Izraeli odložena. „Situaci monitorujeme, vyhodnocujeme a pokud nedojde ke zhoršení situace, tak plánujeme linku operovat v pondělí ve 04:00,“ uvedla mluvčí. Za stejného předpokladu, tedy nezhoršení situace, podle ní plánuje dopravce dnešní noční linku z Prahy do Tel Avivu ve 23:45 provozovat dle letového řádu.

Zrušen byl dnešní odlet v 10:40, linka s příletem ve 21:00 a odlet ve 22:15, uvedla Divíšková. Podle informací o příletech a odletech na webu letiště odletěl do izraelské metropole spoj v 05:03. Z Tel Avivu do Prahy přiletělo letadlo dnes v 03:42, další přistálo v 10:20. Zrušena byla linka, která měla přistát v 08:40. Další spoj by měl podle nynějších předpokladů přiletět se zpožděním v 15:50.

Své pravidelné linky zrušily například aerolinie Lufthansa, United Airlines nebo Delta Air Lines. Z Prahy do Tel Avivu létají společnosti Smartwings, České aerolinie, Eurowings a izraelský dopravce Israir Airlines.

Na Izrael v sobotu ránu zahájilo rozsáhlý útok palestinské radikální hnutí Hamás, Izrael reagoval rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy. Panují obavy z toho, aby se konflikt, který si už vyžádal stovky obětí a zraněných na obou stranách, nerozšířil do dalších částí regionu.