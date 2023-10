Konflikt v Izraeli může prudce zvýšit cenu ropy | e15.cz

Ceny ropy by v reakci na útok palestinských ozbrojenců z Hamásu na Izrael mohly v pondělí prudce vzrůst. Celkový dopad útoku ale bude pravděpodobně omezený. Řekli to zpravodajské televizi CNBC odborníci na energetiku. To však podle nich platí pouze za předpokladu, že konflikt nebude dále eskalovat.