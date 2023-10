Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Izraele | e15.cz

České cestovní kanceláře na několik týdnů ruší zájezdy do Izraele kvůli rozsáhlému útoku palestinských radikálů. Řekl to místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež, který dodal, že klienti, kteří se nyní nechtějí vrátit do Česka, v Izraeli zůstávají. Ti, kteří se vracejí, letí pravidelnou linkou. Repatriační let se nechystá.