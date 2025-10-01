Nevídané slevy na letech z Prahy. Do těchto destinací se lze dostat nejlevněji v historii
Ceny letenek patří k několika málo výjimkám, které se navzdory inflační vlně vrátily na úroveň z doby před příchodem pandemie covidu-19. Letecké společnosti se totiž o českého zákazníka perou nejen relativně nízkými cenami, ale i lákavými slevami. Portál Letuška.cz, který vývoj cen dlouhodobě sleduje, konkrétně hovoří o cenových válkách dopravců na exponovaných trasách nejen z Letiště Václava Havla.
„Průměrné ceny letenek do dálkových destinací, jako je Asie nebo Severní Amerika, klesly meziročně přibližně o pět procent. Zlevnění je nejviditelnější na trasách s novou konkurencí. Příkladem je trasa do Frankfurtu nad Mohanem, kde průměrná cena zpáteční letenky klesla na 4,5 tisíce korun, což je oproti loňsku poloviční cena. Návrat cen na úroveň roku 2019 znamená, že po započtení inflace cestujeme historicky nejlevněji,“ uvádí Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz. Frankfurt je jednou z významných leteckých křižovatek, z níž míří letadla i do nejvzdálenějších destinací.
Ve srovnání s historickými cenami se nicméně relativně levně létá i do mnohem atraktivnějších destinací než do finančního centra Německa. Ceny zpátečních letenek z Prahy do New Yorku začínají na devíti tisících, do Číny na jedenácti, v případě Thajska nebo Srí Lanky na čtrnácti.
Za poklesem cen stojí hlavně zostřená konkurence, respektive vstup nových dopravců do Prahy. Příkladem mohou být Etihad Airways, Condor, Asiana Airlines, Air Canada, Air Arabia a další. Výsledkem jsou nižší ceny letenek a ještě častější slevy.
Letenky z Prahy ve slevách
„Klíčovým faktorem je mimořádně silná konkurence na letech z Prahy, díky které je možné koupit letenky do některých dálkových destinací i za poloviční cenu oproti loňskému roku. Typickým příkladem jsou třeba Maledivy, Srí Lanka, Thajsko, Jižní Afrika nebo USA,“ potvrzuje Miroslav Polach, provozovatel cestovatelských portálů Zaleťsi a Airbakers.
Významnou roli hraje také cena leteckého paliva, která je koncem září o 6,5 procenta nižší než před rokem. Jedná se o světový průměr cen k 26. září, který počítá S&P Global Commodity Insights pro Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA). Barel paliva se obchodoval v celosvětovém průměru za necelých 93 dolarů. Pro zajímavost: nejdráže byl k mání v Latinské a Střední Americe, a to za 95,82 dolaru. Druhá nejvyšší částka svítila na evropských trzích – 94,62 dolarů. Nejlevněji nakupovali zájemci na Blízkém východě, platili 86,54 dolarů za barel.
„Můžeme pozorovat velmi časté promo akce, ať už při otevírání nových linek, nebo v případech, kdy jsou lety na dané lince málo obsazované pasažéry. Příkladem mohou být letenky do Thajska, které se loni prodávaly zhruba za 18 až 30 tisíc, zatímco nyní je to zhruba za devět až třicet tisíc. Nejnižší možná cena je samozřejmě velmi podnákladová, a proto je dostupné jen velmi omezené množství míst,“ dodává Polach.
Marže a potažmo i vytvářené zisky aerolinek se tím dostávají pod tlak, který dopravci ne vždy ustojí. Koncem září například zkrachovala islandská nízkonákladová společnost Fly Play, která létala mimo jiné mezi Prahou a Islandem. Na její neblahý konec doplatila i skupina českých cestovatelů, kteří na ostrově uvázli, neb Fly Play zrušila veškeré lety naráz. O práci spolu s ní přišlo zhruba čtyři sta zaměstnanců.