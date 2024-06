V nejbližších měsících si v práci chce říct o více peněz 27 procent českých zaměstnanců. To je sice nejvíce za poslední tři roky, Češi však stále patří mezi ty, kteří si o navýšení říkají nejméně. Vyplývá to z letošní studie společnosti PwC, která měřila náladu a očekávání více než 56 tisíc zaměstnanců v padesáti zemích světa. V Česku se průzkumu zúčastnilo 1000 respondentů.

„Dlouhodobý model, kdy zaměstnanec stráví celý život v jedné firmě a navýšení platu neřeší nebo nechává na odborech, se novou generací mění. Data ukazují, že přidat chce o polovinu více lidí než před dvěma lety,“ uvedla expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová.

České firmy zároveň tvrdí, že jednou z největších překážek jejich rozvoje je nedostatek kvalitních lidí. „I proto o ty skutečně kvalitní lidi bojují, roste počet firem, které řeší svou politiku odměňování, srovnávají se s konkurencí, odstraňují rozdíly v platech mezi muži a ženami,“ dodala odbornice.

Ještě před dvěma lety chtělo v Česku přidat jen 19 procent zaměstnanců, loni 22 procent. Češi tak začínají být odvážnější, nicméně v celosvětovém srovnání stále patří mezi ty, kteří si o navýšení platu říkají nejméně. Z padesáti sledovaných zemí je pouze na Tchaj-wanu ochota říct si o více peněz menší, stejně jako v České republice jsou na tom zaměstnanci v Itálii a Belgii.

V Rakousku bude chtít dostat přidáno 37 procent lidí, v Německu si o navýšení mzdy řekne 42 procent zaměstnanců a v Polsku 46 procent. Největší podíl žádostí o navýšení mzdy mohou přitom očekávat asijští zaměstnavatelé, ve Spojených arabských emirátech či Saúdské Arábii se na požadavek na navýšení chystá 68 procent lidí, v Indii 70 procent a v Kataru 77 procent.

Zatímco v generaci X, tedy ve věku 44 až 59 let, si chce v Česku o přidání říct 22 procent lidí, u mileniálů ve věku 28 až 43 let je to 32 procent a u generace Z mezi 18 až 27 lety 36 procent.

Menší ochota obyvatel ČR říct si o přidání podle studie zjevně souvisí i s celkově dobrou finanční situací. „I když máme za sebou období velmi vysoké inflace, jen dvě procenta lidí říkají, že nejsou pravidelně schopna splácet všechny účty. Dalších devět procent tvrdí, že účty splácejí, ale s velkými obtížemi,“ uvedla Linhartová Palánová.

Naopak 42 procent českých domácností proti loňským 37 procentům říká, že nejen, že se svými příjmy v pohodě vystačí, ale ještě ze svého mzdy dokážou uspořit na budoucnost, dovolené či další větší výdaje.

Pouze 15 procent zaměstnanců se chystá v blízké době změnit práci, to je stejně jako loni. Ve světě se chystá změnit práci 28 procent lidí. I v tomto směru patří Češi mezi nejloajálnější zaměstnance.

Češi připouštějí, že objem jejich práce stále roste. Zhruba 30 procent lidí se domnívá, že mají více práce než před rokem. To je ale výrazně méně než celosvětový průměr. Ve světě právě rostoucí objem práce označují zaměstnanci za největší změnu v posledních 12 měsících, tento trend potvrdilo 45 procent lidí.