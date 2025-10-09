Věřitelé padlé Sberbank dostanou dalších 2,4 miliardy, soud schválil výplatu
Věřitelé zkrachovalé Sberbank CZ dostanou dalších 2,4 miliardy korun, podíl vyplacených pohledávek se tak zvýší z 95 procent na 99 procent, informovala insolvenční správkyně banky Jiřina Lužová. Loni v červnu získali věřitelé Sberbank prostřednictvím Komerční banky 54,5 miliardy korun.
Nyní trvá patnáctidenní lhůta pro případná odvolání. Pokud nebude nikdo z věřitelů procesu bránit, zahájí insolvenční správkyně výplatu peněz ihned poté, co rozhodnutí soudu nabude právní moci. Na výplatu peněz následně bude 60 dnů.
Věřitelé, kterým byla část pohledávek vyplacena loni, nebudou muset nic dělat pro získání dalších peněz. „Další část jejich zjištěné pohledávky jim bude vyplacena na stejný účet, který již dříve nahlásili a na který obdrželi první výplatu. Výplata se uskuteční na základě původně předložených dokumentů,“ uvedla Lužová.
Výplata peněz se uskuteční bezhotovostně a v českých korunách. Pokud některý z věřitelů bude chtít změnit číslo účtu pro poslání peněz, bude to možné. Instrukce pro takový případ jsou k dispozici na webu zkrachovalé banky. Na stejném místě jsou pokyny pro ty věřitele, kteří si své peníze nevyzvedli při prvním termínu jejich výplaty.
Pro výplatu, která skončila vloni 14. června, si přišlo 12 145 z 15 000 věřitelů. Většina pohledávek věřitelů, kteří si svou výplatu nevyzvedli, se pohybovala v řádech stokorun.
Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem srpna 2022 poté, co jí Česká národní banka začátkem května pravomocně odebrala bankovní licenci. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.