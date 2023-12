Společnost CPI Property Group ukončila spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV). Odchodem z olympijského hnutí reaguje na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který povolil start neutrálních ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách 2024 v Paříži. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě a vyzvala k tomu i další partnery ČOV. Postoj společnosti znal ČOV delší dobu, ale dnešní oznámení ho překvapilo.

Realitní společnost českého miliardáře Radovana Vítka nechce být spojována s olympijským hnutím, které z jejího pohledu kapitulovalo před ruským a běloruským režimem. „Od začátku ozbrojeného konfliktu jsme jednoznačně a zcela jasně odmítali jakoukoliv možnost účasti sportovců Ruska a Běloruska na OH v Paříži, a to i za cenu bojkotu her. Pátečním rozhodnutím MOV se naplnily naše nejčernější obavy. Hry v Paříži poslouží jako platforma pro ruskou propagandu,“ uvedl její výkonný ředitel Zdeněk Havelka.

MOV v pátek oznámil, že se sportovci z Ruska a Běloruska budou moci zúčastnit soutěží pod pěti kruhy coby jednotlivci v případě, že splní kvalifikační kritéria a další podmínky. ČOV s tímto krokem vzhledem k pokračující ruské agresi na Ukrajině nesouhlasí.

Ve výkonném výboru MOV, který v pátek účast neutrálních ruských a běloruských sportovců povolil, Česko nemá zástupce, takže ČOV nemohl verdikt přímo ovlivnit. „O našem názoru jsme mnohokrát informovali Mezinárodní olympijský výbor. Každý, kdo toto téma v Lausanne řeší, náš postoj zná. V diplomatické rovině jsme jednali také prostřednictvím nezávislé expertní skupiny, která navrhla doporučení pro neúčast Rusů na OH. Zprostředkovali jsme setkání jejích zástupců se zástupci Mezinárodního olympijského výboru. Jsme přesvědčení, že na sportovně-diplomatické úrovni jsme udělali vše, co bylo v našich silách a možnostech,“ uvedl dnes ČOV v tiskové zprávě.

ČEZ navrhuje odstoupení českých funkcionářů z MOV

K rozhodnutí MOV se pro e15 vyjádřil i ČEZ. „ČEZ podporuje české sportovce, a tedy nechce nikoho z nich vyzývat k neúčasti na olympiádě. Nelze zaměňovat sankce proti Rusku s podporou českých sportovců. Je samozřejmě ke zvážení, zda by ze struktur MOV neměli na protest vůči jednání Ruska odstoupit čeští funkcionáři,“ uvedl Ladislav Kříž, hlavní mluvčí ČEZ.

Sponzoři Českého olympijského výboru už v minulosti uvedli, že si nedovedovedou představit účast ruských a běloruských sportovců na OH a s úmyslem Mezinárodního olympijského výboru povolit účast ruských a běloruských sportovců nesouhlasí. Mezi ně patří například ČEZ, Apline Pro, Sazka, Pilsner Urquell nebo T-Mobile. Uončovat spolupráci ale zatím většina z nich neplánuje.

„Alpine Pro je smluvním partnerem ČOV - a ten má velmi podobný postoj jako my. Věříme tedy, že spolu s námi a ostatními partnery vytvoří nejen ČOV, ale olympijské výbory většiny států zásadní tlak na MOV, protože to je jediná možná cesta – ta společná. Start ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou není žádné řešení, je to neakceptovatelný manévr MOV a je potřeba se k němu tak postavit,“ uvedl Václav Hrbek CEO Apline Pro. Stejně tak ČOV podpořila i Toyota nebo VINCI Construction, která je oficiálním partnerem.

Reakci na páteční rozhodnutí MOV řeší i Plzeňský Prazdroj. Pivovar podle mluvčího Zdeňka Kováře dlouhodobě nesouhlasí s účastí sportovců z Ruska a Běloruska na olympijských hrách v Paříži. „To jsme už veřejně komunikovali. Mezinárodní olympijský výbor vydal rozhodnutí k podmínkám jejich účasti v závěru minulého týdne. Prazdroj bude na tento verdikt reagovat a budeme nastalou situaci i podobu našeho partnerství řešit s Českým olympijským výborem,“ řekl Kovář.

ČOV byl zaskočen reakcí CPI

ČOV zaskočila forma, jakou jeden ze sponzorů pro oznámení odchodu zvolil. „Postoj společnosti CPI Property Group známe již delší dobu, přesto je pro nás oznámení o ukončení spolupráce prostřednictvím tiskové zprávy překvapivé. Jakmile obdržíme oficiální komunikaci, budeme vše řešit dle smluvních podmínek,“ uvedl olympijský výbor.

CPI Property Group patří mezi oficiální partnery Českého olympijského týmu. Jako dodavatel s ČOV spolupracují také obchodní centra Olympia v Plzni, Mladé Boleslavi a Teplicích, které jsou součástí této skupiny. „Všechny zmíněné značky spolupráci ukončí bezprostředně dle možností smluvních podmínek, zároveň skupina okamžitě požádá ČOV o stažení všech svých symbolů a log z oficiálních materiálů hnutí, a to včetně všech forem prezentací a aktivit směřujících k olympijským hrám v Paříži 2024,“ oznámila firma.

CPI Property Group se stala partnerem ČOV v červnu 2021. Tehdy firma při slavnostním podpisu smlouvy uvedla, že do rozpočtu ČOV přispěje 25 až 30 miliony korun za čtyřletý cyklus. Byla partnerem ČOV pro letní olympijské hry 2021 v Tokiu a zimní olympiádu 2022 v Pekingu.

Český olympijský tým má čtveřici generálních partnerů (Toyota, Sazka, Fosfa a Skupina ČEZ) a vedle odcházející CPI Property Group další čtyři oficiální partnery. „Velmi děkujeme za podporu všem partnerům, kteří stojí za českými olympioniky a sportem i ve složitých situacích, jako byla covidová pandemie nebo ta nynější,“ uvedl ČOV.