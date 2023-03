Vše, co e-shopy získaly během pandemie, je pryč. Růst ale pokračuje | e15.cz

S názorem Čarného souhlasí i David Antoš ze společnosti Boston Consulting Group, který představil na konferenci E-commerce Summit nedávno dokončený průzkum e-commerce z pohledu zákazníků. Podle něj se růst českého trhu navrátil k předpandemickým rokům. Jinými slovy, růst, který e-shopy díky restriktivním omezením zaznamenaly, byl pouze dočasný.



Hlavní příčinou je podle všeho návrat zákazníků do fyzických prodejen v ještě větší míře, než se v loňském roce očekávalo. „Nicméně všechno není jen negativní, sice proběhla korekce zpět do období před covidem, protože se lidé vrátili do obchodů, ale křivka stále roste, e-commerce poroste, lidé nechtějí nakupovat pouze v obchodech,“ popisuje Antoš. „Osm procent lidí říká, že bude na e-shopech nakupovat méně, deset procent říká, že bude nakupovat více. Neexistuje vzorec, že by online nakupovat nechtěli,“ doplňuje.

Dnes polovina Čechů kombinuje offline i online nakupování, dokonce i v rámci jednoho nákupu. Nejenže si například prohlédnou zboží na prodejně a poté si ho objednají, ale často si ho zakoupí na prodejně a přes internet si o něm však souběžně vyhledají informace, recenze a srovnají ceny.

Čarný uvedl, že zkušenosti s nákupem na internetu má až 93 procent Čechů a 55 procent tuzemských zákazníků nakupuje online několikrát měsíčně. E-shopy, dokonce Češi stále vnímají jako levnější variantu kamenných prodejen, dokonce tvrdí, že se během posledního půl roku více zdražilo ve fyzických obchodech. „Jestli by tedy obava ze zdražování a efektu inflace měla mít nějaký vliv na e-commerce, tak vlastně možná pozitivní,“ poznamenává Antoš. Data Mastercardu ovšem ukazují, že v poslední době dochází ke změně zboží, které Češi na internetu nakupují.

„Dříve vedla elektronika, pak oblečení a na třetím místě byly potřeby pro domácnost. Nyní se to ale mění a překvapivě se to posunulo, nyní lidé nejvíce nakupují oblečení, na druhém místě je elektronika a na třetí místo se posunuly knihy,“ uvádí Čarný. Podle něho mezi největší aktuální trendy patří nová rozhraní, jako je třeba virtuální realita, individualizace nákupu, udržitelnost a nové způsob, jak financovat nákupy, například pomocí odložené platby.

Kromě tradičních požadavků, jako je přehledný e-shop nebo rychlost dopravy, výrazně roste také význam širokého sortimentu. „Jde vidět efekt toho, že všechny velké platformy investují do online tržišť a rozšiřování sortimentu a zákazníci si postupně zvykají, že na jednom místě nakoupí všechno minimálně v jedné kategorii,“ vysvětluje Antoš. Online tržiště nicméně sama o sobě příliš populární v Česku zatím nejsou, Antoš ale avizuje, že to se může v blízké době změnit.

Co se týče znalosti značky, ze zmíněného průzkumu vyplývá, že se synonymem pro e-commerce stává Alza. Celkem 27 procent lidí na otázku, jakou značku si pojí s online nakupováním, zmínilo právě jméno tohoto e-shopu, což je o něco málo více než v minulém roce. Jediný, kdo nyní Alze může konkurovat, je Mall, ten však v poslední době příliš nerostl. Alza roste i přesto, že její ceny Češi nevnímají jako nejnižší. Lidé si ji navíc asociují s elektronikou a naprosto dominuje v rychlosti doručení.

Při výběru dopravy významně stoupá možnost vyzvednout si zboží sám, což potvrzuje i mluvčí Notino Alexandra Išuninová. „Minulý rok jsme spustili rychlejší doručení skrz Liftago po Brně, protože máme sklady v Rajhradu u Brna, a zjistili jsme, že to zákazníci zejména před Vánoci hojně využívali,“ uzavírá Išuninová.

