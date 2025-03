Společnost Onsemi propustí v Česku 170 zaměstnanců z 2244. V hlavním závodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku se to týká 149 lidí. Další pobočku má firma v Brně. Lidé by měli odejít k 1. dubnu. Důvodem je tlak na efektivitu práce a snižování nákladů, řekli v pondělí novinářům v rožnovském závodě zástupci odborů po jednání s vedením firmy, která vyrábí polovodiče.

Propouštění by se mělo týkat různých profesí. „Je to napříč celou firmou. Bylo nám řečeno, že to je napříč všemi profesemi,“ řekla předsedkyně základní organizace odborového svazu KOVO Tesla Rožnov Olga Nesvadbová. Jmenné seznamy propuštěných zaměstnanců odbory zatím nemají. Odbory navrhly zvýšené odstupné nad rámec zákona o dva průměrné výdělky. S vedením společnosti budou o propouštění jednat v nadcházejících dvou týdnech.

Odboráři s vedením firmy neprojednávali plánovanou investici amerického výrobce polovodičů onsemi do rožnovského závodu. Firma tam chce rozšířit výrobu a investovat dvě miliardy dolarů (asi 46 miliard korun). „K tomuto nemáme žádné informace. Víme, že probíhají notifikace, ty žádosti, jednání s Evropskou komisí, to stále pokračuje,“ uvedl vedoucí regionálního pracoviště odborového svazu KOVO David Šrott.

Hlavním důvodem propouštění je podle odborů tlak na efektivitu práce a snižování nákladů. „Je to v rámci toho, že stále běží žádost o investice do rožnovského závodu, to je stále v projednávání,“ uvedla Nesvadbová. Před časem firma oznámila, že se letos chystá po celém světě kvůli poklesu tržeb propustit téměř 2400 zaměstnanců. O přesném počtu propuštěných v Česku v pondělí jednala s odbory v rožnovském závodě.

Společnost podle své mluvčí Lenky Střálkové dál spolupracuje s Českou republikou a Evropskou komisí na procesu žádosti o investiční pobídky související s expanzí rožnovského závodu Onsemi. Rozšíření výroby v Rožnově oznámil americký výrobce loni v červnu. Žádost se týká investičních pobídek, které musí po schválení vládou potvrdit Evropská komise.

Onsemi v hlavním závodě v Rožnově zaměstnává zhruba 1700 pracovníků, má tam i vývojové centrum, další je v Brně. „S ohledem na tržní vývoj a strategické priority upravujeme velikost společnosti tak, aby odpovídala aktuálním podmínkám. V rámci těchto opatření dochází ke snížení počtu zaměstnanců o 170 z celkových 2244 napříč všemi podniky Onsemi v České republice, což odpovídá přibližně 7,5 procenta naší celkové pracovní síly,“ uvedla mluvčí firmy. Podle ní ale rožnovský závod zůstává evropským výrobním centrem Onsemi a hraje klíčovou roli v jeho globálním růstu. „Nadále spolupracujeme s Evropskou komisí a Českou republikou na procesu podávání žádosti,“ uvedla mluvčí.

Firma Onsemi byla založena v roce 1999, celosvětově má více než 33 tisíc zaměstnanců. V Rožnově pod Radhoštěm působí od roku 2003 jako ON Semiconductor Czech Republic, která vznikla fúzí společností Tesla Sezam a Terosil. Onsemi vyrábí v Rožnově kolem deseti milionů čipů denně.