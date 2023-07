Výroční zpráva PPF se opozdí. Klíčoví manažeři promluví ve videu | e15.cz

Jedna z nejočekávanějších výročních zpráv českého byznysu – ročenka skupiny PPF za rok 2022 – vyjde oproti původně stanovenému datu 19. července se zpožděním. Skupina o tom informovala na Twitteru . Mezitím ale ve stejném příspěvku zveřejnila upoutávku k videím, která by letos měla zprávu doprovodit. „Pokud bych měl vybrat jednu věc, která skupinu PPF charakterizuje, pak je to schopnost dělat velké věci,“ říká úvodem jednoho z nich generální ředitel Jiří Šmejc.

„Proč dvacátý třetí rok každý den vstávám a chodím do PPF?“ ptá se finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková. Odpověď se zatím nedozvíme, přesto lze čekat, že kromě běžně zveřejňovaných informací o aktivitách jednotlivých součástí skupiny doplní závěrečnou zprávu videa představující vize a osobní motivace jejích vrcholných představitelů. „Za celých 27 let, co pracuji v telekomunikacích, jsem nic podobného neviděl,“ komentuje ve videu generální ředitel PPF Telecom Group Balesh Sharma.

Konkrétnější vize představuje generální ředitel Air Bank Michal Strcula. „Naší dlouhodobou ambicí je stát se nejrelevantnější bankou v České republice,“ říká. Na problémy audiovizuálního průmyslu, se kterými se potýká také mediální a zábavní společnost CME, upozorňuje její šéf a hlavní investiční ředitel PPF Didier Stoessel. „Sledovanost živé, lineární televize klesá. To je fakt,“ uvádí. Pod CME v Česku spadá televizní stanice Nova, na Slovensku Markíza.

Komplikovanou cestu volí skupina podle ředitelky pro neziskové projekty PPF a členky správní rady Nadace PPF Jany Tomas Sedláčkové právě v oblasti neziskového sektoru. „Nechceme si vybrat jednu konkrétní oblast naší podpory. Soustředíme se na hodnoty, které vnímáme jako podstatné a které známe z našeho byznysu,“ vysvětluje. Během roku 2022 podpořila Nadace skupiny 37 projektů částkou přes 109 milionů korun. Mezi podpořené projekty za rok 2022 patří například aplikace Preventivka ve spolupráci s organizací Loonu, která má lidi motivovat k samovyšetření a preventivním prohlídkám, nebo pražský hudební festival Metronome.

S výpověďmi o svých vizích a o motivaci být součástí skupiny PFF přicházejí vrcholní manažeři dva roky po smrti zakladatele skupiny Petra Kellnera. V roce 2021 se skupině podařilo kompletně integrovat O2 Czech Republic do své telekomunikační divize PPF Telecom Group nebo dokončit akvizici RTL Chorvatsko. Skupina PPF také vstoupila do zcela nového odvětví, pronájmu rekreačních plachetnic ve spolupráci s jejich francouzským výrobcem Groupe Beneteau. Během roku 2021 vydělala skupina PPF 239 milionů eur.