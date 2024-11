Nvidia překonala odhady a zdvojnásobila zisk. Pozitivní trend má pokračovat

Americká technologická společnost Nvidia, která zůstává nejhodnotnější firmou světa, představila výsledky za třetí fiskální kvartál roku 2024. Čistý zisk vzrostl dvojnásobně na 20 miliard dolarů, čímž překonal odhady analytiků. Ti předpovídali zisk ve výši 17,4 miliardy dolarů.

Meziročně se zvýšily i tržby firmy o 94 procent, tedy na 35,1 miliardy dolarů. Nejlepší výsledky přinesla datová centra: ta měla tržby ve výši 30,8 miliardy dolarů. Také ona tak překonala odhady analytiků, kteří mluvili o 29,5 miliardách dolarů. Meziroční nárůst datových center je 112 procent.

„Nvidia má za sebou další silný kvartál, když překonala odhady tržeb i zisku,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. „Meziroční tempo růstu tržeb ale klesá. Je to hlavně z toho důvodu, že tržby rostou z vyššího nominálního základu. Firmy jako Alphabet, Microsoft nebo Meta Platforms investují a hodlají do AI nadále silně investovat, což staví Nvidii do skvělé pozice,“ dodal Cverna. Na druhou stranu je zklamáním pro trh nižší než očekávaná hrubá marže na úrovni 75 procent.

Analytici předpokládají, že pozitivní trend bude pokračovat i v dalším čtvrtletí. Sama společnost odhaduje svoje tržby na 37,5 miliardy dolarů.